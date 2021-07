Walberto Allende, actual diputado nacional quien irá por la reelección encabezando la lista de consenso del Frente de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, se refirió a las elecciones en la previa del cierre de listas. En ese contexto, aseguró: "Todas las elecciones son complicadas, pero estamos esperanzados en que el sanjuanino va a apoyarnos".

"Nosotros vamos a trabajar fuerte en mostrar los resultados de tener el mismo color político que Nación, aún más en plena pandemia. Por ejemplo, en medio de esta situación, el Presidente vino ni bien sucedió el terremoto de enero para colaborar. Aspiramos a ganar, a ganar bien, esto nos posiciona a nivel nacional y necesitamos un triunfo, si es contundente mucho mejor", afirmó Allende en el programa "A todo o nada" de radio Sarmiento.

Mientras que, en torno a la campaña que se viene afirmó: "Habrá que agudizar el ingenio para poder llegar a las familias y pedirles que valoren lo realizado hasta el momento y acompañen este proyecto, en medio de este contexto de pandemia".

En cuanto a lo que proyecta hacer afirmó: "Seguiré trabajando como lo he hecho en estos años, no pensando en una candidaturas futuras. Jamás había pensando en poder representar a la provincia en el Congreso. Me he sentido muy cómodo y me siento cómodo en el Frente Todos, que me ha permitido poder desarrollar tareas para cubrir distintas necesidades que ha tenido la provincia".

Y agregó: "Los legisladores nacionales también están comprometidos con el quehacer diario de San Juan. Los legisladores nacionales se tienen que preocupar por las necesidades de las familias de San Juan, no se puede desprender una cosa de la otra".

En cuanto a los cruces con la oposición afirmó: "La Argentina necesita consensos, como sucedió acá en la provincia. El Conseso San Juan ha sido un ejemplo. El mundo no va a volver a ser igual después de la pandemia, la Argentina tampoco y San Juan tampoco. Entonces la pospandemia nos tiene que encontrar unidos para saber cómo seguir".

En referencia a sus contrincantes de Juntos por el Cambio, sostuvo: "Olvidan que hace un año atrás fueron Gobierno y que recibimos una crisis importante. Un país sin pandemia con más de un 50% de inflación, un país que no tenía Ministro de Salud, un país que elevó de manera exhorbitante las tarifas de servicio que llegaron a ser impagables, un país que se endeudó sólo para hacer campaña política. Hay que hacerse responsable porque desde acá de la provincia los miembros del partido apoyaron a Macri".