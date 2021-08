En un buen clima de debate, los tres candidatos a la presidencia del Foro de Abogados debatieron sobre los principales temas en el programa “A todo o Nada” de Radio Sarmiento.

Marcelo Álvarez (Lisat Unidos por el Foro), Elsa Barassi (Lista Foro Libre) y Eduardo Padilla (Lisat Foro Independiente), dejaron definiciones sobre propuestas, quejas a la actual gestión y proyectos en caso de ser elegidos en las próximas elecciones. A continuación, las principales declaraciones de cada uno de los presidenciables:

¿Porqué se debe votar a la lista a la cual pertenece?

Eduardo Padilla, Foro Independiente

“Nuestra lista debe ser elegida por la palabra que nos identifica, somos la independencia total de cualquier poder del Estado y del Gobierno de turno. Nuestras propuesta principal es el diálogo con la Corte, con el Ejecutivo, escuchar al matriculado y ofrecerle lo que se puede cumplir, no venimos a prometer, venimos a comprometernos, demagogia no vamos a hacer. Pensamos implementar la ley en cuanto a que vamos a pedir todos los depósitos judiciales para con ese dinero satisfacer las necesidades de los matriculados que estén en una situación más complicado. Pensamos formar una comisión de obras, pensamos hacer un loteo, pensamos hacerlo de la mejor manera”.

Elsa Barassi, Foro Libre

"Votar a Foro Libre es escuchar a los abogados, debemos recuperar el protagonismo que el Foto supo tener, se ha perdido la libertad de expresión como auxiliares de la justicia, queremos un Foro participativo e inclusivo, hemos notado que últimamente los abogados se han alejado y queremos que vuelvan. No soy una persona política, me interesa que no se politice el foro, y eso lo vemos por las quejas de los socios. Los institutos del foro son el motor del análisis y del conceso, es importante que los institutos participen de la reforma. Muchos abogados no han podido litigar por la pandemia y hay que contenerlos, la ley de honorarios debe modificarse para mejor y es importante que se ponga en función la Ley de mediación previa obligatoria”.

Marcelo Álvarez, Unidos por el Foro

"En estos últimos años hemos demostrado que las promesas que hicimos las cumplimos, si hay cosas que se han postergado, pero vamos avanzando en todas. Blindamos las reservas para poder comprar el terreno, proponemos que nos voten porque somos la continuidad de una gestión que ha cumplido, hemos incorporado el compromiso profesional y logramos reunir esas ideas para colocarlas en la plataforma. Hemos mejorado la administración de justicia, recuperamos el diálogo con la Corte de Justicia y en todos estos cambios que se han ido dando con el sistema acusatorio, penal etc, han sido repentinos y hemos tratado de mediar para que sea mejor para los abogados. También hemos vuelto a poner en valor la Ley de Honorarios".

¿Qué debe mejorarse en el Foro de Abogados de cara al futuro?

Eduardo Padilla, Foro Independiente

"Coincidimos con los demás candidatos que hay que digitalizar todo, pero hay que solucionar el tema de los honorarios, hay un proyecto de ley que están trabajando los institutos, desconozco el texto, pero entiendo que debe estar dentro de los cánones de justicia, no podemos esperar tanto tiempo para una ley de honorarios de justicia, hay que sentarse a trabajar con la Corte. Los jueces no están fuera de la ley, pero si fuera de le equidad en el tema de fijar los honorarios. Me he enterado que por una cuota alimentaria conseguida un abogado ha cobrado 4.500 pesos y no hay equidad en eso".

Elsa Barassi, Foro Libre

"Tenemos que tener un expediente digital, nos perjudica el tema de la demora, las mejoras edilicias no han tenido en cuenta a los abogados, sobre todo por los espacios donde tenemos que litigar, hemos tenido que litigar hasta en una cochera, es difícil la implementación de la tecnología. Digitalizar un expediente lleva mucho tiempo y muchas veces resulta ilegible entonces terminamos yendo a tribunales para solucionarlo. Muchas cosas no se han hecho, los otros dos candidatos están en el Foro, porqué tengo que creerles si esas promesa que hicieron no se materializaron. A los litigantes son los últimos que escuchan, tiene que cortarse la bajada de línea y recupera la libertar de expresión".

Marcelo Álvarez, Unidos por el Foro

"Si bien se instauró la notificación electrónica, nos falta en el expediente digital y luego el expediente electrónico, nos falta lograr cargar dentro de ese sistema los peritos de partes, las pericias, etc. Todos los escritos del proceso son necesarios dentro del expediente virtual, eso haría nula la asistencia a tribunales y mejoraría el tema de turnos y los protocolos por la pandemia. No todo se trata de estadísticas, podes tener mil escritos a la semana, pero si 800 no están bien, se demora el sistema de justicia".

¿Qué critica o destaca de la actual gestión que comanda el Foro de Abogados?

Eduardo Padilla, Foro Independiente

"Hay que analizar la gestión de Giaccagli y la gestión de Lloveras por separado, la gestión de Giaccagli fue silenciada, porque él estaba sujeto a las directivas que venían de arriba, luego con Lloveras denoté un dinamismo, se le dio movilidad a los institutos. Noto un Foro distinto ahora, desde el 8 de marzo, veo la intención de solucionar los problemas de los abogados. Lo que dice Marcelo no lo comparto, el Foro tiene una web, el matriculado puede ingresar y consultar las actas, pero no nos avisan vía mail que hay reuniones, no se hace hincapié en los recursos de foro, no informan. Dicen que han hecho muchas cosas que yo no veo, si lo han realizado entonces ¿porqué no lo informan?

Elsa Barassi, Foro Libre

"Criticar no, creo que debemos velar por los intereses de los abogados de manera mancomunada. Los reclamos planteados ahora vienen de hace tiempo y resulta suspicaz que la participación de los institutos aparezca ahora cuando es tiempo de elecciones. ¿Por qué no se decidió antes sobre temas principales si las otras dos listas son parte del foro actualmente? Da para pensar esa situación. Realmente nos queremos interesar en los problemas diarios del abogado litigante, no voy a entrar en conflicto con los otros candidatos porque todos en el fondo tenemos objetivos comunes, voy a bregar por los abogados a pie, los que andamos la calle".

Marcelo Álvarez, Unidos por el Foro

"No ha existido silencio desde el Foro de Abogado, que no vayamos a la radio no quiere decir que no se hayan presentado notas solicitando casi semanalmente las modificaciones, críticas y diferencias. Antes no había comunicación, ahora sí hay diálogo, porque antes se tiraba plata en solicitadas antes que sentarse a trabajar. Hemos enviado por mail todas las notificaciones, quien ha motivado que se vuelva a trabajar con los institutos es Juntos por el Foro, no entiendo la crítica que hace Álvarez".