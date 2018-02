El furcio de Pablo Fernando Campillay, concejal de Sarmiento, es el tema del momento en las redes.

El edil, que quedó en medio de la polémica después de que se viralizaran audios que mandó a un grupo de WhatsApp que tiene con amigos mientras vacacionaba en la Costa argentina, fue repudiado por los usuarios, que llenaron la red de comentarios negativos hacia él. Repasá algunos:

Y eso no es todo. Es que, además de los que se indignaron con los audios, hubo otros que se lo tomaron con humor y crearon memes. ¡Mirá los mejores!

QUÉ DIJO EN LOS AUDIOS

Según trascendió, Campillay mandó los audios a un grupo de WhatsApp que tiene con amigos mientras vacacionaba en la Costa argentina. "Playa, Mar del Plata es vida, allá es pobreza. No van a comparar nunca, pero nunca. Me dan lástima los culiad* que no pueden venirse a pasar unos días, si hay que gastar 40 mil pesos y listo", dice con tono sobrador y despectivo.

Después, en otro mensaje, vuelve a ostentar su viaje: "Ya está lista la pesca para mañana. Pobreza nada. Diez kilómetros adentro del mar nos vamos a meter", dice, y luego se dirige a, aparentemente, uno de los integrantes del grupo: "Esto es pesca culiad*, pobre".

Para terminar, en un tercer mensaje arranca diciendo: "Qué dice la pobreza del Barrio Patiño". Y remata: "Pobres, qué dicen los secos, mugres".