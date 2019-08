Dirigentes de Consenso Federal, la coalición que sostiene la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, negaron ayer que se hubieran establecido contactos con el oficialismo o con el kirchnerismo para reforzar las chances de éstos en las próximas elecciones nacionales y, lejos de considerar un paso al costado del exministro de Economía, expresaron su confianza en convertirse a partir del 27 de octubre en la segunda fuerza política del país.



La fórmula Lavagna-Urtubey obtuvo en las PASO 2.006.977 votos en todo el país, que le permitió redondear un 8,22%, muy lejos de lo cosechado por Alberto Fernández (47,65%) y Mauricio Macri (32,08%); en cualquier caso, el oficialismo o el kirchnerismo querrían conquistar para sí la cosecha de Consenso Federal, siempre partiendo del supuesto que Lavagna decline su nominación en virtud de una polarización extrema que conspira contra sus posibilidades reales.

El lavagnismo niega contacto con Macri o Alberto por un acuerdo.

A pesar de que, finalizadas las PASO, hubo saludos de rigor entre dirigentes de Consenso Federal con representantes de Juntos por el Cambio y también del kirchnerismo, allegados a Lavagna confiaron a Télam que "no hubo contactos con nadie de Alberto (Fernández), ni con el Gobierno, para avanzar en algún tipo de negociación, sino todo lo contrario". "No nos interesa negociar con nadie", remarcaron.



En ese sentido, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alejandro "Topo" Rodríguez, sostuvo que "el único encuentro que está previsto entre Lavagna con (Alberto) Fernández y (Mauricio) Macri es el 13 y el 20 de octubre, en los debates públicos".



En diálogo con esta agencia, Rodríguez confirmó que hubo llamados telefónicos del exministro de Economía tanto con Alberto Fernández, como con el presidente Mauricio Macri.



"Con ninguno de los dos, Lavagna habló de mantener un encuentro, que por otra parte no están previstos", destacó uno de los hombres de confianza de Lavagna. A su turno, el gobernador de Santa Fe, el socialista y aliado a Consenso Federal Miguel Lifschitz, señaló en declaraciones a Todo Noticias (TN) que "de ninguna manera, Lavagna va a bajar su candidatura presidencial. Todo lo contrario. Creo que es la fuerza que más vamos a crecer en octubre". "Hay que darle certeza y perspectiva de futuro tanto a los trabajadores como a los empresarios y a los mercados".