No fue menor la sorpresa que se llevaron este viernes por la mañana los ulluneros que estaban escuchando Radio Santa Cecilia, un clásico de aquel departamento. Es que su dueño y conductor, José González, de buenas a primeras anunció que del otro lado del teléfono estaba ni más ni menos que el presidente Mauricio Macri. Claro, no es casual, viene siendo desde hace unas semanas una estrategia de comunicación los llamados del primer mandatario a pequeños medios del Interior del país -según fuentes locales del PRO- y hoy tocó San Juan.

Macri empezó la charla recordando -con ayuda del conductor- de un encuentro ligado con Ullum y también que González era hincha de Boca -tiempo atrás lo había entrevistado-, en una clara señal que sabía muy bien a qué lugar llamaba y quién era su entrevistador.

Tras cartón, llegó el momento de un repaso de los temas de actualidad, en medio de la crisis por la que atraviesa el país. Macri reconoció que "estamos pasando un momento difícil pero estamos recorriendo el camino correcto, sin ningún lugar a dudas". Ahí nomas, recordó que la Nación y la Provincia están trabajando "en conjunto" en la obra del dique El Tambolar, momento en que recalcó que "hay que saber utilizar el agua para que no tengamos sequía ni tengamos inundaciones porque con el cambio climático esto se ha puesto cada vez peor. Hay obras que se pueden hacer que te mejoran esta situación. Y, la verdad es que estas obras no sólo generan trabajo cuando se hacen, trabajo del bueno, no clientelista, no acomodar a los amigos en el Municipio, o en la Gobernación, o en la Nación".

Dijo, además, que San Juan es una de las provincias "que más viene creciendo, no sólo de la mano de la agricultura sino de la minería también. Hay que hacerla cuidando el medio ambiente porque no son dos cosas incompatibles. Vos podes hacer minería cuidando el medio ambiente. Y eso genera trabajo y genera futuro. Hay mucha pyme que se desarrolla en la zona para abastecer a la minería".

Sobre el escenario económico, valoró la reciente caída en el riesgo país, "bajó mucho, en estos últimos días hemos empezado a revertir la tendencia, porque habíamos llegado a 800, y ya estamos bajando al 600".

El mensaje a los sanjuaninos

"Sé que es un momento difícil, que la inflación con la devaluación nos ha pegado, pero a partir de acá vamos a ir bajando lentamente la inflación. Tenemos que ser un país normal con inflación de un dígito, donde el Estado cobre menos impuestos y se banque con los impuestos que cobra, y no nos haga vivir de prestado, un Estado donde, desde el Intendente hasta el Gobernador, ponga todo en internet para que los vecinos sepan en qué se gasta la plata. Necesitamos una política al servicio de la gente, que rinda cuentas, que sepa que la prioridad es generar trabajo privado de calidad, que los pibes puedan elegir quedarse en Ullum, sea con los emprendimientos con la industria o con los emprendimientos que estamos haciendo y vamos a hacer con El Tambolar, o con la Ruta 40 que está completando y avanza para ser autovía".

"Que todos estos proyectos que tenemos tienen que ir generando trabajo en cada región, cada provincia. La Argentina tiene que ser un país verdaderamente federal. Vamos a empezar a remodelar el Aeropuerto para conectarla al mundo, para que la gente venga, comercie, intercambie con los sanjuaninos y con cada rincón del país, y que la Argentina se desarrolle de una vez por todas como un verdadero país federal, que cada uno pueda hacerlo desde su provincia. No más que las cosas tengan que pasar por la capital, ni siquiera para tomarse un avión al exterior. Ese es mi sueño como Presidente, para eso ayudo, para que cada sanjuanino pueda elegir en libertad dónde vivir y trabajar".

