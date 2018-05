Cerrado. El principal predio que está en la mira de la Justicia es el que se encuentra al lado de la Comisaría Leiva, recientemente inaugurada. Cuanto el presunto dueño lo cerró, los vecinos reclamaron ante las autoridades.

La polémica ordenanza que promovió el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, para expropiar una plaza del Barrio Foeva, va camino a quedar sin efecto. Es que el jefe comunal se mostró de acuerdo en darle de baja a la norma si confirma que tiene legitimación para promover una acción judicial de cara a recuperar ese terreno y otro similar que originalmente estaban previstos para el municipio, pero que hoy están en manos privadas. Es más, el Ejecutivo así lo entiende y lo dejó plasmado en la denuncia que radicó el jueves en la Fiscalía de turno, en la que le apuntó al gremio Foeva por la transferencia irregular de los inmuebles. Con una presentación civil, como una acción de reivindicación y una medida cautelar, como postula el Gobierno, la comuna ganaría los espacios verdes y no tendría que hacer un desembolso para incluirlos en su patrimonio como en una expropiación. La confirmación del jefe comunal saldrá de la reunión que mantenga hoy con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y representantes de Fiscalía de Estado.



A fines de abril, desde el Gobierno habían adelantado a DIARIO DE CUYO que iban a presentar una denuncia por la cesión ilegal de dos terrenos donde hoy hay plazas y en la que una de ellas fue cerrada por Juan Carlos Lirio, quien había exhibido un título de propiedad. Por ese cierre, los vecinos le reclamaron medidas el Ejecutivo, planteo que fue escuchado por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien encabezó la investigación (Ver Posturas ...).



Por otro lado, el intendente Martín ya había promovido una ordenanza para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno cerrado por Lirio, medida que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante. La movida fue cuestionada por el fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien indicó que la norma municipal contenía una contradicción, ya que se había argumentado que la medida era para que continúe el uso público que venía teniendo de hace tiempo. Mientras que en el Ejecutivo habían cuestionado que en la ordenanza se indicaba que se expropiaba una plaza, por lo que en la comuna se estaba reconociendo que el predio era de dominio público. El intendente defendió la acción al manifestar que Lirio se había presentado en la comuna con todos los documentos en regla. Incluso, el proyecto inmobiliario que tiene para ejecutar en la plaza está autorizado por Planeamiento.



Tras la denuncia, el jefe comunal ahora indicó que "es probable" que el Ejecutivo cuente con documentación que establece que Foeva no podía vender los polémicos terrenos a terceros y por eso estaría en condiciones de dar de baja a la ordenanza. Sobre esa posibilidad, Martín dijo que "si tenemos legitimidad activa y nos vamos a hacer parte en el proceso judicial, a priori, tendríamos que dar de baja a la ordenanza".



A su vez, Baistrocchi indicó que "creemos que Rivadavia tiene que accionar para recuperar los terrenos" y que "tiene que pedir la nulidad de todo lo actuado".



Por su parte, el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien defiende el patrimonio local, manifestó que "la provincia no tiene legitimación para intervenir sobre los terrenos y quien sí está en condiciones es el municipio, por lo que debería hacer una acción para revocar las transferencias de los terrenos. Podría iniciar una acción de reivindicación y una medida cautelar".



Foeva cedió los inmuebles, los cuales luego fueron vendidos (Ver Posturas ...).

>> Posturas

> Denuncia

Según consta en la presentación que hizo el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, el sindicato Foeva "ha violado la obligación impuesta por el Código de Edificación al transferir por donación los espacios ya reservados y comprometidos para equipamiento a la municipalidad de Rivadavia". Es más, resalta que el gremio conservó dichos espacios registrados a su nombre y "no cumplió con la prescripción legal de donarlos". Uno de los predios es el denominado "Fracción A", fue dividido y 3.261 metros cuadrados debían ser destinados a la comuna y el resto, a un centro de jubilados. Una situación idéntica se dio con otro terreno de 1.606 metros cuadrados, llamado "Fracción C", también reservado para equipamiento. Ambos fueron transferidos a Ivana Paola Oliver Balaguer por servicios prestados al gremio, quien luego los vendió dos privados.

> Descargo de Foeva

El abogado del sindicato, Alejandro Novaro, aseguró que si la entrega de los terrenos no estuvo dentro de la ley, tan sólo hubo un error, que el gremio no actuó de mala fe, que si corresponde una sanción penal lo deberá determinar la Justicia y que no tienen problemas en indemnizar a la persona que los recibió a cambio de unos trabajos que efectuó por la entidad. No obstante, destacó que, según la documentación con la que cuentan, los inmuebles eran del gremio, por lo que podían disponer de ellos, tal cual lo hicieron. Por otro lado, explicó que los dos predios fueron cedidos en 2014 por una decisión que tomó la Comisión Directiva del gremio. Según indicó, fue porque el esposo de Oliver Balaguer, Marcelo Castro, hizo cinco consultorios para atender a los afiliados y otras mejoras en un inmueble que Foeva tiene en calle Mendoza antes de Laprida.