El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, fue categórico sobre la posibilidad de suspender este año las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido al Covid-19, tal como lo propuso el gobernador Sergio Uñac. En su visita por San Juan, el alfil de Alberto Fernández indicó que ve "muy difícil" que exista un acuerdo político general de todas las provincias y de la Nación para que los comicios de agosto se suspendan por única vez. Además, opinó que el monto que está en juego para llevar adelante la elección, estimado en unos 10 mil millones de pesos, no es un condicionante porque "siempre vale tener mecanismos democráticos que nos permitan tener una mejor selección de candidatos".

La suspensión de las PASO de este año fue un planteo que encabezó Uñac, quien basó su postura en destacar que "significaría un menor riesgo sanitario y un mayor ahorro económico". En su momento, el Gobernador recibió el apoyo de 19 de los 24 jefes de distrito y un proyecto de ley fue presentado en el Congreso, el cual ingresó para que se discuta en las sesiones extraordinarias tras el apoyo del Presidente. Incluso, el lunes, en un medio nacional, el sanjuanino reiteró su posición al indicar que "a los argentinos hay que hacerlos votar una sola vez excepcionalmente este año por las condiciones de pandemia". El pedido del mandatario se centra en el riesgo sanitario que puede surgir por el aglomeramiento de los votantes el día de la elección, teniendo como referencia "lo que está pasando en Europa en la actualidad", con el coronavirus.

Así, los dichos de Rossi sobre que "siempre vale tener mecanismos democráticos" para la selección de candidatos reflejan una postura a favor de que se hagan las PASO, lo que también revela las posiciones encontradas en el Gobierno nacional y una visión diferente a la de Uñac, de la mayoría de los gobernadores, del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y de Fernández.

Al ser consultado ayer por DIARIO DE CUYO, Rossi indicó que, para suspender las primarias, "hace falta un acuerdo político de todos los sectores, sino es muy difícil de implementar en la práctica". El ministro dio como ejemplo que "si no hay consenso con la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad va a hacer una PASO para elegir legisladores porteños. Además, si no hay consenso con la oposición, va a haber PASO para legisladores en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Entonces, no se termina de cumplir el efecto de suspender. Por eso, hay que buscar un acuerdo entre todos". Pero, a su vez, manifestó que "es muy difícil que se dé un consenso" entre todos los sectores de la política.

Según había trascendido en medios nacionales, en Casa Rosada analizaban tres posibilidades de cara a las elecciones: la primera, y con más chances, es patear los comicios al menos un mes, esto es, las primarias en septiembre y las generales en noviembre, ya que las autoridades entienden que, para esa instancia, se habrá desarrollado con mayor intensidad la campaña de vacunación e inmunización contra el Covid-19. La segunda opción, con menos posibilidades, es unificar las PASO y las generales el mismo día, a través de un mecanismo similar a la ley de lemas o alguna variante similar. La tercera alternativa es la de suspender las primarias de este año, tal como lo piden los gobernadores.

Rossi llegó ayer a la provincia, visitó el RIM 22 y brindó declaraciones de otros temas de su cartera (Ver recuadro).

Visita al RIM 22

Planta fotovoltaica

El ministro de Defensa de la Nación dejó inaugurado ayer una pequeña planta fotovoltaica que abastecerá de energía eléctrica al RIM 22. Rossi confirmó que, con la puesta en marcha de los equipos, la dependencia del Ejército se convirtió una la primera unidad militar del país en contar con este tipo de tecnología.

En esa línea, Rossi dijo que "es un orgullo colocar paneles solares para lograr una alimentación más barata que nos permita una energía renovable, limpia, que va con el cuidado del medioambiente en una provincia tan involucrada y comprometida con esa política".

Según indicaron las autoridades militares, la instalación de 30 paneles solares permitirá reducir hasta un 50 por ciento el consumo eléctrico de la institución.

Temas clave

En rueda de prensa, el ministro Rossi habló sobre los convenios firmados con la provincia para que San Juan disponga de terrenos que hoy son del Ejército. Uno de ellos será utilizado para el desarrollo de un túnel en la Quebrada de Zonda para la instalación del acueducto Gran Tulum. Rossi dijo que no es el único, pero que se trabaja con la provincia para tener una contraprestación por el uso de los predios, como puede ser "viviendas de servicio", esto es, casas que puedan ser utilizadas por el Ejército. Por otro lado, confirmó que Argentina tiene en vista comprar equipamiento militar de otros países. El funcionario indicó que "estamos detrás de una iniciativa, de prioridad, que es cambiar los blindados a oruga que tenemos por unos a rueda". Por eso, su cartera ha entablado diálogo con EEUU, China y Brasil.