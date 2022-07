En el Ejecutivo provincial hay mucha bronca con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, que responde a Sergio Massa, debido a su jugada silenciosa y oculta a la hora de impulsar a una funcionaria en un cargo con sede en San Juan. Por eso, el titular de la cartera de Gobierno local, Alberto Hensel, le envió ayer una dura nota, por orden del gobernador Sergio Uñac, en la que le pide explicaciones por tal designación en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para conocer de quién se trata y en la que señala que, al no haber existido ninguna notificación, la "confianza mutua se ve claramente vulnerada y, en consecuencia, resta a la posibilidad de trabajar en proyecto conjunto alguno". Hensel explicó que se enteraron por trascendidos y, al dialogar con el jefe de la Región Cuyo, le confirmó que "vino de una orden de arriba para producir el cambio". La mujer que iba a desembarcar en el puesto es Yamila Cabrera, quien trabaja con Franco Aranda en el Frente Renovador sanjuanino, la que fue felicitada en redes sociales, aunque las publicaciones luego fueron levantadas. Fue una señal, ya que, según fuentes oficiales, ante el malestar que se había desatado, su nombramiento se frenó, dijeron fuentes oficiales.

Se trata de un fuerte encontronazo entre el Gobierno y un funcionario nacional de primera línea, que pertenece al sector de Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y una de las patas del Frente de Todos a nivel nacional. No es el primero, ya que cuando Uñac lanzó sus cuestionamientos sobre la desigual distribución de los subsidios al transporte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se lleva la mayor tajada, y las provincias, es un tiro por elevación al titular de la cartera de Transporte, que administra dichos recursos.

Ahora, el choque se dio porque Guerrera dio el visto bueno para la designación de una mujer del Frente Renovador sanjuanino en la delegación de la CNRT, sin comunicar ni notificar a las autoridades locales. Si bien la definición de las personas que ocuparán cargos de organismos nacionales en San Juan está en manos de funcionarios de la administración central, lo habitual es el diálogo con el Gobernador. El respeto al jefe territorial. Eso no pasó con Cabrera, quien, encima, trabaja con Aranda en el massismo sanjuanino. El exintendente de la Capital había sido desplazado de su cargo en el Directorio del Banco San Juan, en representación de la provincia, luego de que dijera en Radio Sarmiento que la Constitución representa un freno para la re reelección de Uñac.

Al ser consultado, Hensel reconoció el malestar y en la carta que le envió al ministro de Transporte se resalta el hecho de que "poder conocer quiénes son las personas que conducen dicha sede (por la CNRT) resulta esencial a los fines de contribuir a la confianza mutua de las partes intervinientes, atendiendo a que la provincia ha actuado siempre de buena fe, prestando total colaboración para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de transporte, posibilitando el trabajo en equipo en los proyectos en común". En dicho párrafo sobresale la "buena fe de la provincia", lo que da a entender que la jugada de Guerrera fue en sentido contrario.

Frente al malestar que generó la movida, las fuentes aseguraron que el nombramiento de la mujer se desarticuló.

El reclamo por el reparto de subsidios

El gobernador Uñac ha venido indicando que el conflicto del transporte del interior del país surge porque el Área Metropolitana de Buenos Aires recibe 26.000 millones de pesos por mes del fondo de compensación, mientras que las 23 provincias, que concentran al 63 por ciento de la población del país, perciben sólo 3.500 millones. "Nos cansamos de avisar de esta situación y de que así no se construye el federalismo", había escrito el mandatario provincial, quien, ante las consultas periodísticas, había agregado que "no hay gobernador que no entienda que este es un problema a resolver". A raíz de la diferencia, el mandatario promovió un proyecto de ley para generar "un reparto más equitativo".

PROTAGONISTAS

En la CNRT

En el organismo se venía desempeñando Juan Carlos Allayme. Según trascendió, inició los trámites jubilatorios y, por esa situación, el Ministerio de Transporte no le habrían renovado el contrato, el cual venció el 30 de junio.

Designación fallida

Yamila Cabrera iba a desembarcar en la CNRT. Fue secretaria privada de Franco Aranda en su gestión en Capital y ahora lo acompaña en el Frente Renovador. Al final, su designación se cayó, dijeron las fuentes.