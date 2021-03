En 2002, Mónica Beatriz Ruiz egresó como Licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. En la clásica ceremonia de Colación de Grado, fue distinguida con la Medalla de Oro de su promoción. Dos años después, ya era docente de Biología y comenzó su carrera en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como becaria en el área de investigación. Cuando se creó la carrera de Ingeniería Agronómica entre la UNSJ y el INTA, en 2005, comenzó a dictar clases para esa carrera y trabajó siempre en la gestión del Departamento de Ingeniería Agronómica, de donde fue subjefa por dos períodos. “Mi trabajo siempre ha sido en paralelo en el INTA y en la UNSJ”, cuenta. Conoce, pues, la Estación Experimental Agropecuaria San Juan y pondera como “hecho histórico” el que una mujer sea hoy Directora de ese instituto. Tiene mirada agroecológica y el foco puesto en proyectos con desarrollos tecnológicos nacionales para abordar la gestión del recurso hídrico en San Juan.

– ¿Cómo cree que está trabajando INTA en los últimos años?

-El INTA es una institución que tiene un fuerte anclaje territorial, llega a todos los rincones del país con gente que trabaja muchísimo en pos del bienestar común. Durante algunos gobiernos los recursos fueron muy escasos y eso se nota, ya que genera un deterioro de la infraestructura y los equipamientos. Pero en los dos últimos años el presupuesto ha mejorado y eso es esperanzador para la institución.

– ¿Qué es lo primero que siente que hay que hacer desde INTA San Juan?

-El INTA San Juan tiene una ventaja muy importante con respecto a otras experimentales y es la Unidad Integrada que formamos con la UNSJ. La potencialidad de la Unidad Integrada radica principalmente en la coincidencia de recursos humanos provenientes del ámbito académico, UNSJ, con recursos humanos como los de INTA, que tienen contacto directo con el sector y conocen en detalle su problemática. Esta conjunción de recursos humanos con diferentes visiones le da a la Unidad la posibilidad de abordar las problemáticas del sector de manera más integral. En este sentido es muy importante motorizar la formación de equipos de trabajo mixtos y gestionar la obtención de recursos financieros provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. Es decir, potenciar la sinergia interinstitucional, no sólo con la UNSJ que es ya un vínculo virtuoso, sino con otros organismos de ciencia y técnica.

-El Programa PROHUERTA ya tiene 30 años y ha sido debilitado en algunos años, ¿qué visión tiene de él?

-PROHUERTA es y ha sido durante años una cara muy visible del INTA, ya que llega a toda la comunidad. Durante la crisis sanitaria que atravesamos quedó muy evidente que la autoproducción y los mercados de cercanía son claves para la seguridad alimentaria. Y en eso el PROHUERTA es clave, ya que tiene muchos años de trabajo en el territorio y una red de colaboradores muy importante.

– Con esta sequía actual en San Juan, ¿hay algún proyecto para trabajar desde INTA?

-Sí, desde INTA hay muchas líneas de trabajo que tiene como eje principal el agua, muchas relacionadas a riego, a eficiencia de los sistemas de riego y también a cultivos que sean más eficientes en el uso del agua. Pero hay dos acciones muy concretas que estamos terminando de elaborar que son un proyecto interinstitucional en agua donde participan el INTA, el INA (Instituto Nacional del Agua), la UNSJ y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y que abordará la gestión del recurso hídrico a nivel de cuenca. Es decir, el proyecto es para tratar de ver el recurso hídrico en toda su trayectoria, desde que nace en la cordillera, cómo se usa en el oasis y cómo llega al desierto. Y en base a eso proponer algunas soluciones, no ejecutarlas, eso es competencia de los entes de Gobierno provincial.

– ¿Por qué trabajarían junto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales?

-Está la CONAE porque usaríamos toda la información generada por la constelación ARSAT (satélites fabricados en Argentina). Este proyecto se presentará este mes a una ventanilla abierta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para ser evaluado y si todo sale bien, financiado.

-Mencionó dos acciones realizadas respecto a recurso hídrico…

-Sí, también en sintonía con ese proyecto estamos armando otro con una visión de largo plazo que es la creación de un Centro Interinstitucional de Agua, donde además de las instituciones que mencioné anteriormente participa fuertemente el Gobierno de San Juan.

– ¿Va a afianzar una mirada ecológica?

-También desde el INTA y con más fuerza en los últimos años se está trabajando en la agroecología, que implica un uso más cuidadoso de los recursos naturales. Es decir, producir, pero con una mirada más conservadora del ambiente, los recursos naturales como el agua y el suelo son finitos y debemos cuidarlos no sólo de no agotarlos, sino también de no contaminarlos. Ya que, si seguimos al ritmo de explotación de recursos que traemos, en no muchas décadas tendremos verdaderos problemas para producir nuestros alimentos.

– Usted es la primera mujer en ser directora de INTA San Juan

– Esto es algo muy significativo, podemos decir que es un hecho histórico y que refleja el dinamismo institucional y el compromiso del INTA con los nuevos tiempos que se viven en todo el mundo. Es también un fuerte compromiso de género y profesión, ya que es una oportunidad para trascender los estereotipos tanto de género como de profesión asociados al sector agropecuario.

