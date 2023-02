Una "movida individual" y de "tipo personal" señalaron integrantes del frente Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio, como Gustavo Usín, de Actuar, Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, y César Aguilar, del bloquismo disidente, sobre el lanzamiento de su candidatura a gobernador del exdiputado nacional Eduardo Cáceres. Fue a través de un video, en el que no aparece el acompañamiento de ningún dirigente del frente opositor ni del Pro, partido al que pertenece. Además, no salió ninguna figura nacional que lo respalde. En ese marco, y pese al anuncio, Cáceres tiene que armar candidaturas de intendentes y concejales en al menos 10 departamentos, además de poner diputados proporcionales y departamentales. Se verá si lo logra.