Después de un prolongado silencio durante las elecciones provinciales, el macrista Eduardo Cáceres pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de su ausencia en la campaña local. Señaló que Marcelo Orrego, el líder local del frente Juntos por el Cambio, es anti K y que será un aliado en el Congreso. En línea con la estrategia nacional, criticó con dureza al kirchnerismo.



- ¿Le pidió Orrego al PRO que no sea visible en la campaña provincial?



- No, en lo absoluto. Hay un entendimiento cabal que una campaña de un proyecto provincial, el PRO representa claramente un proyecto nacional y tuvimos un rol específico e indispensable en departamentos tan grandes como Rawson, Chimbas, Pocito, Sarmiento y Jáchal. Este equipo pudo superar las PASO, que significó muchísimo porque es una gran apertura y un gran paso del crecimiento del partido en San Juan. Nos permitió multiplicar tres o cuatro veces, por ejemplo, las concejalías que teníamos.



- Orrego le cambió el nombre al frente para apartarse de Macri. Entonces, ¿qué rol han cumplido?



- Es insertarnos dentro de un objetivo común, que tiene que ver con pensar el futuro. Por el otro lado, dentro de nuestro espacio, no hay ningún dogmatismo ni fundamentalismo que impere. Estamos acostumbrados a convivir con Lilita Carrió, con el radicalismo...



- ¿Fue buena la estrategia de cambiarle el nombre al frente y apartarse del discurso de Macri?



- El momento en que se puso ese nombre fue en el que el gobernador Sergio Uñac determinó adelantar las elecciones para que la discusión sea provincial. Entonces, si era así estaba muy bueno generar algo nuevo, específico, en términos de un nuevo candidato, un nuevo espíritu, que es lo que encarna Marcelo Orrego. En ese sentido, fue muy conveniente. Como cuando nace una persona se le pone un nombre y un apellido. Estuvo bien.



- Pero esa persona que nació, siguiendo esa analogía, ¿es macrista o no?



- Esa persona es sanjuanina y nació en un momento determinado para representar a todos lo sanjuaninos. Pero ese espacio también podría ser anti K, porque hoy, más que el encanto sobre un modelo económico, va a predominar si estamos dispuestos a no trabajar, a no poner todo lo que está al alcance de cada uno en impedir que regrese Cristina Kirchner a la Argentina.



- ¿Orrego es anti K?



- Marcelo Orrego es anti K. Si dio el paso para ser candidato nacional, fue muy valiente en poner su caudal político, uno de los más importantes de la historia de la provincia, al servicio de poner todo lo que esté a su alcance para impedir que venga Cristina Kirchner. Podría haberse quedado en su casa y esperar más adelante un contexto más conveniente políticamente.



- ¿Si Orrego obtiene una banca va a integrar el bloque de Juntos por el Cambio?



- Para ser anti K, hoy tenés una herramienta que es Mauricio Macri. No hay margen, Orrego va a estar de este lado o del otro, es cara o seca.



- Entonces, ¿Orrego se va a integrar al bloque?



- Entiendo que sí, puede formar su bloque de Con Vos y formar parte del interbloque. Eso lo tendrá que decidir él.



- Da la sensación que Orrego es de la idea basualdista de apoyar aquellos proyectos que favorezcan a la provincia y no acompañar a los que no sean beneficiosos. ¿No es riesgoso para los intereses nacionales que usted defiende?



- Pero, ¿quién dice que los intereses nacionales van en contra de las provincias? Estamos hablando del Gobierno nacional que más les dio a las provincias.



- En un país ideal sería fantástico, pero la Nación a veces pide el voto por cosas que le conviene y las provincias por ahí se quejan por cuestiones de acomodamiento político...



- Deme un ejemplo del gobierno de Macri.



- La reforma jubilatoria...



- Pero la reforma fue mucho más beneficiosa de lo que se planteaba en ese momento. Pregúntenle a un jubilado si un mes le vino el sueldo menor que el del mes anterior.





- Hubo muchos cálculos que indicaban que, con el esquema anterior, en el kirchnerismo, los jubilados hubieran ganado más de lo que están percibiendo ahora. De hecho, en su momento trascendió que la reforma se planificó como un ahorro para las arcas del Estado...



- No, totalmente en desacuerdo. Eso puede ser un análisis que lo puede haber dicho un montón de gente, con sus intereses personales y políticos.



- ¿Al jubilado le va mejor con la reforma previsional?



- Mucho mejor que a otro sector.



- ¿Mucho mejor que con la fórmula anterior?



- Por supuesto, porque va enganchado a la inflación. Fue el único sector de la Argentina donde se enganchó el sueldo con la inflación.



- Pero el cálculo del nuevo esquema no sólo está atado a la inflación sino también a otras variables...



- Pero ningún Gobierno en la historia de nuestro país ha respetado tanto como este a los jubilados. Está el ejemplo de la reparación histórica a los jubilados.



- En cuánto a las elecciones nacionales, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente que vote la fórmula de Orrego y que no entienda como una contradicción el hecho de que, en las generales, cuando fue candidato a Gobernador, decía que no estaba con Macri y ahora va en la boleta?



- Hay una gran cantidad de sanjuaninos, como pasa en todas las provincias, que lógicamente tienen argumentos válidos para estar enojados con Mauricio Macri, porque no les alcanza, van al supermercado y siguen viendo las caras largas. Pero también hay que decirles que estamos en un momento bisagra y que cuando uno quiere construir una casa tiene que hacerlo desde los cimientos. En este caso, lo que se han construido son las instituciones, ya que sin ellas no hay sociedad que valga. ¿Cómo nos puede dar lo mismo que la corrupción no está bien? ¿Cómo nos va a dar lo mismo que haya un candidato a presidente como Alberto Fernández que está diciendo que tienen que soltar a todos los corruptos presos?

- ¿Está tratando de sumar peronistas en San Juan?



- Por supuesto. Aspiro que el mundo peronista entienda que hoy también hay un modelo de un PJ republicano y otro antinstitucional, anticonstitucional y antivalores.



- ¿Quiere decir que los justicialistas antinstitucionales son los kirchneristas?



- Si, por supuesto.



- ¿Qué opina de la fórmula del oficialismo?



- Que es kirchnerismo.



- Entonces, es PJ anticonstitucional...



- Está representando a Cristina Kirchner, a Delía, a Milagro Sala, al Pata Medina, al Caballo Suárez, a los Moyano.





- ¿La fórmula del oficialismo local es anticonstitucionalista?



- Antirepublicana, anticonstitucionalista, antijudicial, antivalores, antifuturo de la Argentina. No está bien robar y esta gente se llevó casi dos PBI. Están en la boleta y lo están diciendo a viva voz: que van a cerrar Tribunales y van a poner a sus amigos.



- Pero también es cierto que ha crecido la pobreza, que la gente lo nota en su casa por las tarifas, por el aumento de los alimentos básicos...



- Hay una gran diferencia, esa realidad no la negamos y nos ponemos a trabajar para resolverla. Ellos, a esa realidad la esconden y encima nos hacen creer que está bueno robar, sacar los jueces y perdonar al que se llevó muchísimas rutas, puertos, aeropuertos. Y están en una isla esperando a que termine su función pública para ir a gozarla con sus afectos.



- Más allá de reconocer la realidad, ¿cuándo van a llegar los resultados para la gente?



- El principal problema de la inflación, de la pobreza y de todos los males de la Argentina responden a una enfermedad crónica que se llama déficit, que el kirchnerismo lo dejó en su récord histórico y que este año se va a neutralizar. Estamos en el rumbo correcto, pero no quiere decir que no acepto lo que está sucediendo.



- En un ping pong de figuras, de una breve definición de Mauricio Macri.



- Gran trabajador, formador de equipos y modificador de las realidades.



- Cristina Fernández.



- Una oportunidad perdida. Y que termina presa.



- Marcelo Orrego.



- Futuro gobernador.



- José Luis Gioja.



- Un gran gobernador.



- Sergio Uñac.



- Un gran gobernador.



- Roberto Basualdo.



- Un excelente instrumento de política de la historia sanjuanina.



- Alberto Fernández



- Un títere del kirchnerismo.



- Miguel Ángel Pichetto



- Peronista republicano.