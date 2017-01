Desde la distribuidora Energía San Juan no descartaron que se sigan produciendo cortes de luz en los días de calor excesivo debido a ‘altísima demanda por parte de los usuarios’’, y a que a pesar de haber doblado la inversión prevista en el 2016, ‘se trata de maquinas sometidas a una demanda excepcional’’. ‘’Entiendo el enojo de la gente, pero yo no puedo decir que no va a fallar ningún transformador, porque son máquinas. Lo que hay que ver es la capacidad nuestra de responder, estamos lejísimos de los usuarios de Buenos Aires que pasan varios días sin luz, no pasa eso en San Juan’’, dijo ayer Sergio Gurgui, gerente de Relaciones Institucionales de la distribuidora.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el vocero informó que el corte de luz del 31 de diciembre se produjo porque se quemó un transformador en Rawson, y pese a que los equipos de reparación concurrieron al instante, tardaron 5 horas en reponer el servicio que afectó a 17.000 usuarios durante ese tiempo, en las vísperas del Año Nuevo y cuando el termómetro arañó los 43 grados. ‘’Se puso toda la capacidad técnica para la reparación del transformador, pero es un trabajo que lleva su tiempo’’, dijo Gurgui, quien añadió que de un total de 5.000 transformadores, sólo dos fallaron. Ese día el 0800 de la empresa recibió reclamos de toda la ciudad, por medidores que saltaron y por instalaciones domiciliarias internas no adecuadas a los equipos en el hogar, dijeron desde Energía San Juan. Gurgui añadió que tuvieron 200 reclamos en la pantalla, pero muchos fueron por situaciones privadas, del estado de las instalaciones en la casa y de la carga que recibe.