En Casa de Gobierno y a pocas horas de terminar el 2018, el gobernador Sergio Uñac hizo un balance de gestión del año que pasó. Se sintió identificado con el modelo económico de los primeros años de gestión de Néstor Kirchner. Sostuvo que San Juan ha logrado generar un microclima económico diferente al contexto nacional y al que apunta mantener para el año que viene. Además, en materia política sostuvo que no habrá cambios en su gabinete hasta después de las elecciones, y que luego, si gana, seguramente tocará algunas piezas de sus funcionarios. Dijo que con José Luis Gioja hay clima de acuerdo, lo que se ve reflejado en las candidaturas de Rawson, aunque lo descartó que haya tres listas de precandidatos en ese departamento, al igual que en Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y 9 de Julio.



- Se ha hablado mucho este año de una posibilidad que usted tiene que es de candidatearse a nivel nacional. ¿Por qué quiere ser Presidente?



- Esas posibilidades son absolutamente remotas, no está en el plano de lo inmediato. Lo que ha generado suspicacia en el orden nacional es que el calendario electoral tiene el 31 de marzo las PASO, el 2 de junio las generales provinciales y de ahí queda casi un mes para la presentación de las listas nacionales. Pero en realidad hoy yo quiero ser gobernador de San Juan. En esta actividad, nosotros no podemos dejar de mirar o analizar distintos escenarios y quizás ese pueda ser uno, pero lo dejo en pausa hasta que podamos cumplir la meta de presentar un frente y yo exponga mis pretensiones de ser gobernador.



- Proyectemos... ¿qué haría distinto a lo que está haciendo hoy el gobierno nacional?



- Apostar por la renta productiva. Creo en serio que de esta situación económica se sale con medidas en positivo, no tendiendo a que la economía vaya a la baja. Dejando de especular y no hacer que el sector financiero pueda ser el motor de la economía. El sector financiero debe ser una herramienta puesta a disposición del sector productivo, con un Estado que genere condiciones favorables. Para graficarlo, lo que hemos en la provincia, que ha sido apostar para que la generación de empleos se dé desde el sector privado y que el Estado sea un promotor de oportunidades. Eso es lo que habría que ampliar y que se debería dar en el orden nacional.

El de Néstor Kirchner fue un modelo de superávit fiscal, que es lo que tenemos en San Juan.



- Ese modelo, ¿es parecido a Kirchner, es parecido a Cristina o a Menem?



-No. Es parecido a lo que el peronismo ha hecho siempre, que ha sido privilegiar el consumo interno. No se puede pretender, con un asedio permanente al bolsillo de los trabajadores, que el consumo pueda crecer. Es más, los datos objetivos marcan que las fiestas navideñas han tenido un menos 9 por ciento de ventas respecto de igual periodo del año pasado en la nación y un más 2 por ciento en San Juan. Este círculo virtuoso, de atar el salario al poder adquisitivo real incorporándole con la cláusula gatillo la inflación mensual, permite que la sociedad tenga confianza, apueste, que se genere empleo y que sea el Estado un promotor de oportunidades y el sector privado el verdadero generador de desarrollo económico en la provincia y en el país.



- Pero ¿con qué Gobierno nacional tiene más afinidad? No desde lo ideológico, pero si desde lo institucional.



- En el caso hipotéticamente que eso ocurra, éste debería ser un modelo propio y no parecerse a ninguno. Pero en general, la primer presidencia de Néstor tuvo un círculo virtuoso que fue pasar de un país que estaba fundido a un país que empezó a generar confianza en el sector interno que nos permitió reactivar la industria, la agricultura, el comercio, la minería, el turismo y que obviamente eso fue un motor generador de empleo que terminó con un país que tuvo superávit fiscal durante tres a cuatro años consecutivos, del 2004 al 2007.



- Sorprendió mucho su reunión con Lavagna y su apoyo. El Diario Perfil publicó el fin de semana que el exministro está recibiendo a distintos sectores del peronismo para convencerlo de que sea candidato a Presidente. ¿Usted es uno de ellos?



- Roberto es una persona que viene a aportar, no tiene nada para sacar. Me parece que ante la situación actual que tiene el peronismo, donde algunos sectores están enfrentados entre sí, Roberto cumple esas condiciones. Hay muchos que piensan que Lavagna, u otro candidato de ese perfil, pueda ser un candidato de transición, que pueda mostrar gestión sobre sus espaldas...



-Palo para Massa...



-No. Palo para al que le corresponda. No exclusivamente para Sergio, con quien tengo una buena relación. Hay que mostrar gestión. Hablamos de que en 70 años, el único periodo de superávit fiscal justo se dio cuando Roberto Lavagna fue ministro de Economía.



- Las encuestas dicen que Massa sería un buen candidato para el balotaje. ¿Usted cree eso?



- Si las encuestas son serias y dicen eso, no tengo porque descreer.



- ¿Qué presiente usted?



- Presiento que el candidato debe ser una persona que pueda unificar los distintos sectores. No sé si hoy Sergio pueda tener ese perfil unificador.



-¿Y quién?



- Nombré a Roberto Lavagna, pero no es que yo esté promocionando su candidatura. Digo que una persona con ese perfil puede sentarse al medio y decir +vengan todos los sectores+. Creo que es de la única manera que Cristina Kirchner confluiría, que el sector de Pichetto, de Urtubey confluiría y el de Massa también, que no son lo mismo. El resto de los gobernadores, dentro de los cuales estoy, también podría confluir tranquilamente.



-¿Sería candidato a vicepresidente? ¿De Lavagna por ejemplo?



- No.



-¿Y Lavagna suyo?



- No. Donde Roberto esté tiene mucho para aportar. La templanza que te manifiesta, los conocimientos, la capacidad, su aplomo para tratar la situación del país. Me parece que es una persona que necesariamente hay que tenerla en cuenta en el próximo armado.



- Clarín dijo que usted ha tenido varias reuniones con Cristina Fernández, ¿es verdad?



- Tengo muy buen diálogo con ella.



- ¿De qué hablan?



- A todos nos preocupa la situación del país. Estamos mal y todavía no empezamos a pagar la deuda, que empieza en el 2019, 20, 21. Imagínate cuando el país tenga que empezar a devolver, con una economía que no pone primera. Pasa a ser una situación muy pero muy crítica. Lo que hay que hacer acá es dar un golpe de timón a este modelo y hacer que el país empiece a caminar, que la economía empiece a moverse, que los argentinos tengan trabajo, que paguen impuestos fruto de tener trabajo y a partir de ahí, generar ese círculo virtuoso que, bueno, evidentemente este gobierno no le encuentra la vuelta.



- Volviendo a San Juan, ¿quién cree que lidera el sector opositor?



- Hay dos personas que pueden ser referentes de la oposición. Martín Turcumán y Marcelo Orrego. Ambos van a tener que demostrarlo. Como yo tuve que demostrar que podía ser la continuidad de un modelo después de 12 años de realizaciones en la provincia. En la izquierda, el sector de Mari Garrido también está claramente reconocido.



- ¿Y en Cambiemos? ¿Quién es el líder?



- Lo fue o lo es Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres, pero desde otro sector. Cambiemos está fraccionado en ellos dos. Ahora parece mutar el liderazgo hacia nuevas figuras.



-Pero, ¿ve a Orrego liderando a Cambiemos?



- No tengo porque no verlo. Quienes le van a dar esa entidad o esa categoría son los sanjuaninos que decidan no acompañar este modelo que nosotros llevamos a cabo. En honor a la verdad, la convocatoria mía va a ser cuidar el modelo en general. Este es un modelo que ha demostrado que en la peor situación económica del país, cuando la inflación se fue al 48 por ciento, cuando la balanza comercial está absolutamente negativa, cuando la actividad económica cae sistemáticamente por séptimo mes consecutivo, cuando las ventas navideñas caen un 9 por ciento en el país, cuando todo va a la baja, San Juan ha podido generar medidas anticíclicas y dar vuelta cada uno de estos números. Con un desempleo que ha llegado a un 2 por ciento habiéndolo recibido en el 6 y medio. Entonces, la convocatoria a los sanjuaninos va a ser que cuidemos este modelo, no alguien en particular. Cuidemos este modelo, porque cuando la rueda empieza a andar al revés, después se hace difícil poderla parar.



-Teme que con el fin de los grandes proyectos, toda esta bonanza que tiene San Juan, gracias a los recursos genuinos como la minería y parte por la administración, ¿termine cayendo?



- Estamos haciendo muchos esfuerzos para que esto no sea así. San Juan ha dado muestras claras de que tiene seguridad jurídica y de que en el momento más delicado de la minería, cuando se producían incidentes en la alta montaña, nosotros pusimos blanco sobre negro, dijimos +acá vamos a hacer minería con un respeto irrestricto al código de minería y a las leyes que se han dictado en su consecuencia tratando de cuidar que el medioambiente y la seguridad de las personas+. Ese fue un quiebre en positivo hacia la minería porque logramos, otra vez, esa licencia social que es necesaria para mantener la actividad. Creo que durante el año que viene deberían que empezar, quizás salir algún nuevos proyecto, por lo menos con la factibilización y a partir de ahí la construcción.



- Hay intendentes de Cambiemos que han terminado en el Frente Todos. Ese es caso específico de Ullum. Se especulaba con 9 de julio y Caucete. ¿Qué pasó con ellos?



- Seguimos conversando. Unánimemente los intendentes le están escapando a verse como socios de Cambiemos en San Juan. Esta es una realidad que no se la puede negar. Algunos que se han quedado dentro de ese frente, como el caso de Orrego y de Martín. Ellos están tratando de buscar algún tipo de artilugio para escapar a esa realidad. Algunos van a trabajar con nosotros y hay otros que están en conversaciones. Todavía quedan 30 días para eso.



- ¿No da por finalizada la negociación con Gil de Caucete y con Nuñez de 9 de Julio?



- Vamos a seguir conversando. No quiero decir que ellos van a estar acá. Ellos no están incómodos con la gestión provincial y yo no estoy incómodo con lo que ellos han desarrollado en sus municipios. Probablemente ellos terminen trabajando para Cambiemos, pero todavía hay un margen de conversaciones hacia adelante.



- ¿Qué va a pasar en Rawson? Se sabe que habilitó a internas entre García y García Nieto. ¿Qué va a pasar con Munisaga? Él dice que lo apoya a usted, pero para participar en una interna tiene que ser aprobado por el frente.



- Vamos a conversar con Mauricio Ibarra y con Carlos Munisaga que son excelentes dirigentes. Carlos es un diputado que piensa y opina, que propone. Me siento muy cómodo con ellos.



- ¿Tres listas no es mucho?



- Es probable que podemos acotarlo a eso, pero con Ibarra y Munisaga dentro del frente, con algún desafío y alguna propuesta de parte nuestra. Yo los quiero adentro. Habría que ver si no es demasiado tres listas. En el corto plazo vamos a tener definiciones.



- ¿Y Santa Lucía? Se habla de que habilitaría tres listas sólo en esos departamentos: Santa Lucía, Rivadavia y Caucete.



- Es probable. Sí creo que en esos departamentos hace falta mucha competencia. En definitiva, entiendo que la militancia se va a activar cuando haya un sistema de competencia entre ellos, a ver quién es el que sale primero. Cuando hayamos logrado eso, sumemos las dos o tres listas que puedan haber en Rivadavia, en Santa Lucía y en Caucete, me parece que vamos a estar muy cerca de igualar o porque no de pasar el resultado que puede tener cada uno de estos intendentes.



- ¿Unidad Ciudadana está dentro del frente?



- Estamos conversando y muy bien. Quisiera que ellos estén adentro, que sean parte como lo han sido. El frente que armamos en el 2017, la mayoría de sus referentes están todos trabajando conmigo. Me gustaría mucho repetir ese cuadro, con todos los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, a través de la CGT y la 62, más los partidos políticos, algunos nacionales como la Democracia Cristina, provinciales y municipales, que estén dentro del Frente Todos.



- ¿Gioja va a ser el candidato a diputado nacional?



- A mi me gustaría mucho que fuese así



- ¿Y él que opina?



- Yo lo veo con ganas, pero falta para eso. Todavía tenemos que pasar el 31 de marzo y pasar el 2 de junio. Además se lo merece.



- ¿Por qué?



- Porque estuvo 12 años al frente de la gobernación y además es el Presidente del Partido Justicialista nacional. Mínimamente tiene que tener la oportunidad de presentarse ante los sanjuaninos y pedir que lo acompañen. Si es así, voy a hacer campaña codo a codo con él.



- Hay otro clima con Gioja ¿no?

Nosotros hemos conversado siempre. Lo que pasa es que somos dos duros de la actividad.



-No va a decir que los medios tenemos la culpa...



-No. Nosotros nos hemos hecho trabajando arduamente en esta actividad. Él le ponía muchísimas horas y yo le pongo muchísimas horas. Los dos no regalamos espacios, los dos discutimos, tiramos de la cuerda y sabemos hasta cuando para que no se corte.



- Pero ¿hay clima de acuerdo?



-Hay clima de acuerdo. Con Juan Carlos también, nos juntamos y acordamos cuál podría ser el mecanismo para Rawson. Los dos compartimos que lo mejor era que él fuese candidato a diputado, que tuviésemos las dos o eventualmente tres listas, pero en principio dos. Creo que estamos muy cerca de lograr el mejor acuerdo y de seguir priorizando a San Juan por sobre todas las cosas que cualquier otra cuestión.

Hemos acompañado el Presupuesto nacional diciéndoles "miren, esa es la herramienta que ustedes pretenden", pero obviamente no la compartimos.



- ¿Cambios en el gabinete?



- No van a haber cambios en el gabinete hasta las elecciones. Sí, si me presento y soy electo. Siempre ha habido cambios. Es natural. No sé cuál.



- ¿Usted prevé cambio si gana?



- Si.



- ¿No prevé cambios hasta no terminar la elección?



- Obviamente. Hasta terminar este periodo yo no visibilizo cambios en ningún funcionario, por lo menos de las primeras líneas.



- Escuché algunas críticas hacia Educación ¿Cómo responde a eso?



- Sería muy necio de mi parte negar cada una de las opiniones que me puede transmitir cualquier persona. En Educación hemos logrado un ministerio ágil, que trabaja mucho en la construcción de la infraestructura, que depende de Infraestructura Escolar, que está dentro del Ministerio de Obras y Servicios. Pero en Educación hemos generado la actualización curricular que hacía mucho que no se hacía. Hemos logrado la titularización de los docentes, el concurso de ascenso, los programas aprender a emprender que es una mirada distinta de cuáles deben ser la visión que debe tener el alumno, que no es solamente aprender sino ser un trabajador emprendedor. Es una mirada radicalmente opuesta a lo que naturalmente se ha venido haciendo, no sólo en San Juan, sino en todo el país. Creo que hemos avanzado mucho. Bueno, son momentos de seguir avanzando. Desde esa óptica, entiendo cualquier opinión que tenga la sociedad al respecto.



- Quisiera que hiciera un resumen de las metas que usted se plantea para este 2019. Porque ganando o no la elección, va a tener que seguir gobernando hasta el 10 diciembre.



- Las políticas para la provincia serían hacer una elección que sea una exposición de modelos y de proyectos y no una reniega de aspectos personales de los candidatos, que me parece que nada le dejan a la sociedad. Creo que estamos muy cerca de poder lograr eso porque conozco a Orrego, a Turcumán, si lo es Garrido, o algún otro candidato que pueda presentarse. Podemos tener diferencias con lo que podemos llegar a hacer, pero no hay ningún tipo de diferencias personales en cada uno de estos precandidatos. Desde lo institucional, el gran desafío va a ser seguirnos despegando de una realidad económica nacional que asusta. Si vos ves, no solamente lo que ha sido este año en materia económica nacional, sino las proyecciones para el próximo año, no hay un número que de alguna manera aliente a tener una mirada complaciente de lo que puede pasar en la economía. Sin embargo, en San Juan hemos logrado un microclima que apunta a mantener la economía activa.





-¿Este año lo plantea igual? Seguir poniendo plata en créditos.



- No. La puesta es más fuerte todavía.



-¿Por?



- Vamos a plantear la reedición de la herramienta de crédito para el sector privado con tasa subsidiada por el Gobierno y por el Banco San Juan para el sector privado. Además de las líneas que tienen las agencias del Gobierno de la provincia, Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones y de Calidad San Juan. Nosotros anunciamos 1.000 millones de pesos de certificados de crédito fiscal, recibimos una propuestas por 1.700 millones de gasto fiscal, lo que el Estado pone al sector privado. Pero una inversión global, entre lo que el Estado pone y lo que ponen los particulares, de 8.000 millones de pesos. Son 105 empresas que totalizan 1.700 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos. Esa es una puesta. Hay empresas locales, nacionales y extranjeras. Pero no queda ahí. Seguimos haciéndonos cargo bastantes obras públicas nacionales que las pagamos nosotros. Pero no queda ahí, porque además vamos a poner 1.000 millones de pesos en lo que son los subsidios al transporte porque yo no voy a permitir que el pasaje o un boleto de 13 pesos se vaya a 35 pesos. Va a subir algo, pero el Estado va a poner para que todos los trabajadores sanjuaninos, los ciudadanos, los alumnos y los estudiantes, puedan trasladarse a un precio razonable. Ahí sólo vamos a poner 1.000 millones de pesos. El esfuerzo fiscal va a ser importante, Hay que sostener este microclima económico que hemos logrado.





- Agua Negra ¿esta demorado? Pudo hablar con Piñera y con Macri...



- Se amesetó un poco producto del cambio de gobierno en Chile. Pero en esta última reunión del G-20, donde estaba el Macri, el Presidente Piñera, el Presidente Luis Moreno del BID, más el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, Rogelio Frigerio y yo, convenimos que es el gran proyecto. Toda la producción del centro del país, que es la mayor producción argentina, más Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, van a pasar por San Juan y por ese túnel y por el puerto de Coquimbo, para alcanzar el mercado asiático y en eso no hay dudas de que es el gran proyecto, que no compite con los demás.



- ¿Tuvo miedo que se cayera?



- Si. Se amesetó y obviamente que está latente esto, porque en definitiva no hay que negar que es una gran inversión, que es una gran apuesta, que cambia sustancialmente la mirada del mercado internacional, que en vez de salir por el puerto de Buenos Aires empiecen a utilizar decididamente el puerto de Coquimbo, y nosotros vamos a ser beneficiarios directos. No solamente nosotros, sino todo el corredor oceánico. Miedo siempre hay, pero creo que el proyecto se fortaleció nuevamente producto de esa reunión.