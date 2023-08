El mandatario provincial recibió el viernes a este medio, para hacer un repaso de lo que queda de campaña hasta la elección nacional del domingo que viene, donde compite por una senaduría. Habló de la interna, de los cargos en el Tribunal de Cuentas, también hizo una fuerte autocrítica por el conflicto con docentes; además de su familia y el dolor que le produjo la derrota del 2 de julio pasado.

-Lo hemos visto en esta campaña muy presente en las Juntas Departamentales del PJ. ¿Eso es para ajustar gente enojada, gente que se ha ido? ¿Se puede decir que todo el horizonte es la interna del peronismo en esta PASO?

-Yo creo que después de las sucesivas elecciones que estuvimos este año, era necesario empezar por lo propio, por la familia íntima, y esas son las Juntas Departamentales. Empezamos haciendo análisis, hablando de lo que hicimos, de lo que nos faltó, de todo lo que conseguimos que fue mucho: 15 municipios, contando el frente, mayorías en las cámaras legislativas y mayorías muy consistentes en los consejos deliberantes. Pero nos faltó lo más importante y, obviamente, lo más importante era la categoría de Gobernador. Decir "nadie se fue" es como una definición muy absolutista, pero creo que cabe acá porque en realidad estamos todos. Todos entendimos que debemos reconfigurarnos y reconstruir triunfos de cara al 13 de agosto. Ojo, el 13 de agosto es una gran interna para nosotros, pero también lo es para Juntos por el Cambio.

-¿Pero es un primer paso hacia octubre o usted cree que octubre está perdido?

-No, esto es un primer paso hacia octubre, porque aquí hay que definir quiénes pasan o pasamos para las elecciones generales. Pero la campaña es por etapas. Mire, ayer (por el viernes) tuve un conversatorio donde hubo muchos líderes de distintos espacios como lo social, el deporte, el sindicalismo, del sector empresario, de la cultura, entre otros, que fue muy plural y que tuvo una convocatoria muy interesante. En la campaña empezamos con lo propio, por el PJ, y en esta última semana empezamos a tomar un perfil más general, tratando de llegar a sectores más independientes, que a veces acompañan un proyecto y por ahí acompañan a otro, de acuerdo a cómo se sientan identificados con las personas.

-¿Se termina la interna del PJ con el resultado del 13 de agosto?

-Yo creo que sí, me parece que va a tener mucho que ver porque quienes no obtengan la posibilidad de salir primero deben entender que van a tener que acompañar al ganador, si no, ésta máxima del peronismo (el que gana conduce y el que pierde acompaña) la vamos a dejar en un cuadro porque no la vamos a practicar nunca. Yo creo que el 13 de agosto va a ser un punto de inflexión en el peronismo. Sea cual sea el resultado, porque yo no estoy vaticinando el resultado. Puedo tener un diagnóstico, una encuesta que puede indicarme una u otra cosa, pero más allá de eso, puedo decir que cualquiera sea el resultado va a ser un antes y un después para el peronismo.

-Nunca lo había visto tan cercano a un dirigente nacional como con Sergio Massa...

-La coyuntura nos ha llevado a que yo haya sido candidato a Gobernador, invalidado por la Corte, y él (Massa) candidato a Presidente. Nos sentimos cómodos, me parece que esa es la realidad. Massa vino a San Juan y desde acá se generó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional...

-"San Juan da suerte" dijo Massa...

-Yo se lo había expresado en broma y él tuvo la deferencia de tomarlo como una frase, que también sirve mucho. Hay que reconocerle la valentía de haber tomado el Ministerio de Economía en una de las situaciones más delicadas de la economía argentina. Tenemos afinidad política y generacionalmente también tenemos mucha afinidad. Yo conversaba mucho con él sobre lo que iba a pasar a nivel Presidente y de lo que podía pasar en nuestro espacio y nos aproximamos mucho.

-Dicen que en la cena del día anterior al acto le dijo a usted que lo quería en el gobierno, si es que gana, obviamente. ¿Es verdad eso?

-Se conversó. Siempre todo en el marco de la prudencia de primero obtener un resultado favorable. Me parece que está sobreentendido que cuando él (Massa) dice en público "me gustaría los sanjuaninos integren mi Gobierno" uno supone...

-¿Que podría ser usted si el día de mañana él llega al Gobierno?

-Es una posibilidad.

-¿No teme que la imagen de "panqueque" de Massa se le pegue a usted?

-Yo creo que esas son críticas motorizadas por la oposición. Larreta (Horacio Rodríguez, jefe de Gobierno Porteño) empezó en el peronismo y hoy está en el PRO, por ejemplo.

-Pero Massa prometió sacar a los ñoquis de La Cámpora...

-Tiene mucha aceptación Massa, y esto lo vemos en las encuestas. Yo creo que va a ser el candidato individual más votado.

-¿Cómo ve a Gramajo con este juego interno? porque tiene diálogo con su gente, pero también le arma actos a la otra lista. Después sale a quejarse de que la otra lista en realidad se aprovechó de su acto. ¿No lo veo un poco panqueque, trayendo la misma la misma calificación a Massa?



-Creo que la pregunta que puede ser para Fabián Gramajo, es si valió la pena irse de este proyecto. Eso es lo único que yo podría acotar, lo demás son decisiones personales. Yo lo respeto como dirigente que ha trabajado mucho por Chimbas. Hemos trabajado y hecho mucho en Chimbas...

-¿Lo ve como desagradecido?

-Eso lo tiene que evaluar la sociedad, no yo. Por ahí alguien puede decir "se enojó porque se fue" No, la idea fue siempre que él (Gramajo) estuviera en este sector. Él tomó una decisión. Pero más allá de eso, todos deberían ser parte de este espacio, sea cual fuere el resultado del 13 de agosto.

-¿Gramajo también?

-Todos.

-Porque él habla de una línea interna propia...

-Bueno, hay que tener también con qué abrir una línea interna. No lo estoy minimizando, porque repito, eso se ve cuando hayan internas partidarias y a partir de ahí cada uno pueda presentar una lista. Yo creo que el peronismo debería reconfigurarse tratando de ordenar la interna partidaria que va a venir en marzo y tratar de lograr una lista con todos y priorizando a quienes ganaron el 13 de agosto.

-¿El que gane el 13 de agosto, es el jefe de la oposición?

-Sí, yo creo que sí, y esto que digo me puede jugar a favor o en contra. Si a uno no le toca ganar, esta definición también se tiene que aplicar. Yo creo que el que gane el 13 de agosto, será el jefe de la oposición. El poder político, territorial y legislativo que ha quedado, tanto provincial como municipal, del peronismo, es muy fuerte. Y a eso hay que conducirlo también.

-¿Cómo se imagina en el rol de opositor?

-Tuve el rol de opositor durante 10 u 11 meses en Pocito y no me fue para nada mal porque terminé siendo intendente después... de todas formas, depende mucho de cómo le vaya al Gobierno que viene. Si es exitoso, a nosotros nos costará más. Si al Gobierno que viene le cuesta, será más complicado. Me ha pasado a mí, yo tuve un primer periodo con (Mauricio) Macri que fue desastroso en el desarrollo de la obra pública porque no creían en eso. Quedaron debiendo lo poco que dieron. Y después, en este segundo periodo, la economía no funcionó por la pandemia o por lo que fuese. En definitiva son cosas que pueden pasar. Por eso hay que ver cómo se desarrollan ellos a partir del 10 de diciembre. Lo que la oposición futura tiene que fijar de antemano es que tiene que ser absolutamente responsable. No entorpecer el camino. Pero, ojo, ser responsables no quiere decir ceder permanentemente, ni tampoco decir a todo que no. La responsabilidad significa mucho diálogo para encontrar caminos comunes.

-Tomando su máxima de que el que gane el 13 va a conducir a la oposición, si usted gana y se convierte en jefe de oposición, se supone que va a ser un jefe de oposición con ganas de volver... ¿o no?

-No lo sé, de verdad no lo sé. Yo me motivo mucho y me gusta motivar el equipo de trabajo. Estoy motivado ahora con el nuevo desafío que puedo llegar a tener. Me parece que tengo el conocimiento en la política, en el ámbito empresarial, deportivo o cultural, que he logrado en Buenos Aires, que podría poner al servicio de San Juan. Y vos me decís "pero va a gobernar un opositor" No, para nada. Nosotros tenemos que ser oposición y eso vamos ha hacer. Igual San Juan está por encima de la oposición o del oficialismo. El senador puede ser un nuevo embajador, una persona que aproxime situaciones positivas a San Juan y eso va a ser muy necesario. Nada va a fluir, nada va a sobrar, va a haber que buscar de todo.

-Pero siempre desde el lado del peronismo... ¿Se imagina un gobierno transversal políticamente hablando con integrantes del peronismo en el próximo gobierno?

-No, para nada. Orrego ha tenido candidatos a Gobernador que han competido con él en su espacio como Cáceres (Eduardo), Vallejos (Sergio), o Arancibia (Marcelo), y mucha gente que conforma ese frente, algunos conocidos como los que nombré, y otros no tanto, y seguramente armará equipo con lo mejor que pueda. La conclusión es que nosotros no estamos dispuestos a cogobernar, pero tampoco ellos lo van a necesitar.

-¿Qué rol le ve al kirchnerismo si gana Massa?

-Hoy la persona que más se vincula y que además desarrolla la agenda de Massa es Eduardo "Wado" De Pedro. Los veo (a Massa y De Pedro) con una excelente relación. Wado acompañó a Massa en toda la gira. Yo lo veo muy cercano, muy comprometido. El rol, no lo sé, me parece que va a ser importante, pero no lo sé, porque obviamente eso lo tiene que definir Sergio Massa.

-¿Ve que este proyecto de kirchnerismo-peronismo tiene futuro?

-Yo creo que sí, porque una cosa hubiese sido dejarlo a Sergio solo como candidato y no participar nada, y otra cosa es proponerlo a Sergio y generar un acuerdo global como se hizo. Además de meterse de cabeza en la campaña como ha hecho Wado De Pedro, que es una de las personas de mayor confianza de Cristina Fernández.

-¿Cristina está influenciando mucho más a su coalición que lo que está haciendo Macri en Juntos por el Cambio?

-Cristina sí pudo disolver la interna, algo que Macri no pudo hacer.

-¿Era malo ir a interna?

-Yo no le tenía tanto miedo a la interna pero es verdad que todos los gobernadores opinaban que había que armar lista única.

-¿Cree que Cristina está en un nuevo rol?

-Yo cuando conversé con ella me expresó que no iba a ser candidata y la verdad que cumplió, no a mí porque en definitiva no tenía que cumplirme mi...



-¿Estuvo con ella?

-Yo estuve con ella el día que la Corte me invalidó. Me enteré estando con ella. Y me dijo "¿Viste lo que son?"...

-¿Usted tenía cierta esperanza de que la Corte no lo sacara del juego?

-No, yo tenía esperanza en la justicia.

"Yo recibí el Gobierno provincial con 7% de desocupación y ya lo tenemos en un 3%, y lo hicimos sin hacer crecer mucho el Estado".

-¿Qué habló con la Vicepresidenta?

-Yo le conté quién creía yo que eran los actores locales sanjuaninos de Juntos por el Cambio que habían tenido contacto con algunos integrantes de la Corte, y también quienes eran los actores locales sanjuaninos peronistas habían tenido contacto con la otra parte de la Corte. De política también charlamos. En ese momento todavía no estaba el acuerdo político de nuestro frente. En ese momento ella acompañaba a De Pedro, y me pareció una actitud inteligente también.

-Lo traigo otra vez a San Juan. Esta mañana (por el viernes) hablamos con una profesional de la Universidad Nacional de San Juan, quien estuvo en el conversatorio del que usted fue protagonista ayer (por el jueves) Ella contó que usted había hecho una autocrítica sobre los docentes. Y que había dicho que usted creía que no había podido llegar a los docentes.

-Fue así, sí. Me preguntaron cuál era la autocrítica que yo podía tener. Tengo varias, no una sola. Así como dije que sacábamos el 70 u 80 por ciento de los votos, también. Dije eso porque creía que habíamos llegado a todos los sectores. Tenemos un desarrollo edilicio que, si ves otras provincias, no están ni al 50% de lo nuestro. También llevamos 30 escuelas terminadas, los hospitales que hicimos, e incluso el nivel salarial que logramos para estar entre las tres provincias con el sueldo testigo más fortalecido dentro del contexto de las provincias argentinas. Bueno, evidentemente con todo lo que se hizo, no pude capitalizar esas acciones positivas. También pasaron muchas cosas. Los autoconvocados fue un fenómeno nacional que sigue existiendo en algunos otros lugares gracias a las crisis a las que estamos sometidos los dirigentes de todos los órdenes. Pero igual yo tengo que hacer un análisis personal, yo me equivoqué...

"Nosotros tenemos 43.000 trabajadores y más de 80 o 90.000 Jujuy, que es una provincia más o menos comparable con San Juan".

-Pero no cree que es imposible que una sola persona esté tan metido en todas las áreas de gobierno....

-El Ministerio de Educación es el 50% del gobierno. Puede haber un poco de todo, pero yo como conductor del equipo me tengo que hacer cargo de la situación.

-Si le tuviera que dar un consejo a Orrego, ¿cuál sería?

-Qué pregunta. Que ponga mucho el ojo en la actividad económica, que me parece que es donde puede empezar a aparecer algún tipo de desaceleración y cuando se desacelera inmediatamente crecen otros problemas. Hemos estado hablando y muy bien con Orrego. Yo lo conozco, nos conocemos hace mucho tiempo, creo que siempre hemos respetado la palabra.

-Fabián Martín, el electo Vicegobernador de la provincia, dijo que van a tratar de achicar gastos en la Cámara de Diputados y, se supone, es la línea que tendrá el Ejecutivo. ¿Qué opinión tiene?



-Bueno, no sé a qué ponen ellos en el concepto de gastos. Los sanjuaninos nos hemos acostumbrados a vivir con un sentido de bienestar importante. Si vos mirás algunas otras provincias te vas a dar cuenta que acá ha habido mucho volumen de cosas hechas y hasta puedo decir que demasiado volumen. La única consideración que haría, no consejo, es que tienen que poner mucho el ojo en la situación económica y obviamente en la generación de cosas que mantengan el empleo de los sanjuaninos.

-¿Los empresarios acompañan?

-A mí me acompañaron durante toda la gestión.

-Se ha conocido la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas, un cargo cuyo reemplazo será a propuesta del Ejecutivo. ¿Ya tiene nombre para ese lugar?

-Es muy reciente eso. No, no tengo nombre. Yo primero quiero llegar al 13 de agosto con un buen desarrollo electoral y a partir de ahí seguiremos con todas las cosas pendientes.

-El nombre lo va a proponer usted, supongo...

-No lo analicé, pero si ocurre en mi gestión, lo tengo que proponer yo, obviamente.

-A usted le va a quedar el Fiscal de Estado, que es el que defiende a la provincia, que es de su cercanía y también el presidente y, quizás la vice, del Tribunal de Cuentas. Yo, de ser Orrego, no me pelearía con usted...

-Y en ese análisis podés seguir sumando cosas, como mayoría en la Legislatura, mayoría de los concejales...

-Los diputados a veces se bandean fácil...

-La "borocotización" de la política fue muy condenada, así que yo no creo que nadie haga eso.

-Siempre hay alguno.

-Bueno, sí. Siempre hay alguno. Pero yo no creo que nadie o por lo menos no muchos van a van a dar esos saltos porque además es dar saltos al vacío.

-Usted ha hecho dos incorporaciones al PJ, que son Cristian Andino y Carlos Munisaga. Habló de ellos para referirse a la renovación del PJ y también lo agregó a ese grupo a Fabián Aballay.

-No voy a decir que ellos dos nada más. Creo que los 15 intendentes que pertenecen al peronismo están para eso. También podés sumar diputados locales, nacionales, ministros, y muchos otros. El peronismo tiene una cantera de dirigente que es muy importante...

-¿Pero realmente cree que dos recién llegados al peronismo como Munisaga o Andino podrán conducir el peronismo?

-Son nuevos peronistas porque se han incorporado ahora, pero eso no quiere decir nada, porque si no vamos a estar con el cronómetro controlando antigüedades. Yo creo que son grandes dirigentes, digo todos, pero me has preguntado por ellos tres puntualmente, y te tengo que decir que son grandes dirigentes que ya han mostrado mucho y que tienen mucho para seguir mostrando.





"Un amigo me dijo que en las elecciones se gana o se aprende"



-Lo quiero llevar a un tema más personal. Siempre ha tenido fama de tener muchos amigos. ¿La gestión pública le sacó amigos?

-No, selló la amistad, la fortificó. Que los amigos están en los momentos fáciles, eso es sencillo. Pero cuando realmente sabes qué amigos tenés es cuando atravesás momentos difíciles, y en la gestión se atraviesan muchos momentos difíciles.

-¿Pero se tuvo que alejar de ellos?

-No, no me tuve que alejar. Les dediqué menos tiempo porque obviamente ya no me podía partir más en los días, pero nunca me alejé. Es más, tenemos un grupo de WhatsApp , que contesto cuando puedo.

-¿La familia?

-Pueden ser lo que más han sufrido.

-Si hay algo que duele a cualquier persona son los hijos. Cuando los hijos sufren, todo se complejiza. Y quizás se han perdido límites en la política y en el debate público.

-Más que nada se han perdido códigos. Cuando todos nos escondemos a través de una red social, a mí me parece que es un "Vale Todo".

-Usted dijo al comienzo de la gestión hay que desdramatizar la política. ¿Cree que lo logró?

-Creo que en parte sí. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones generacionales que impiden que yo pueda hacerme entender. Pero yo creo que si vos ves que estuvimos con Orrego sentados, creo que ese es el camino. Yo podría haber tomado alguna otra actitud ese mismo día de la conferencia de prensa luego de la elección, pero al final me puse a disposición y lo voy a seguir haciendo.

-¿Cuándo fue la última vez que lloró?

-Cuando se murió mi viejo, hace mucho tiempo.

-¿Cuando se vaya de la Gobernación llorará?

No, de verdad te lo digo, no. Son etapas cumplidas. En el conversatorio dije algo fuerte. Dije que al principio me quejaba de la resolución de la Corte, pero a la distancia no sé si en algún momento voy a terminar agradeciendo lo que hicieron. Ojo, eso no quiere decir que no hayan estado mal ellos. Yo a eso no lo voy a compartir nunca, pero presiento que al final vienen nuevos tiempos, nuevos momentos, seguir conduciendo el peronismo es seguir siendo, es estar. Ya no puedo ser Gobernador porque me dijeron que no, pero puedo ser senador. Eso es reinventarse.

-Se nota que ya asimiló el golpe del 2 de Julio o que está intentando hacerlo... ¿Le costó terapia, amigos, ambas cosas?

-El poder atrapa pero yo sabía desde el primer minuto que lo que más tenía que aprender no era llegar o a gobernar, sino a retirarme de esto.

-Al peronismo se ve que le cuesta bastante, esto de retirarse...

-Sí, sí pero yo debo ser un peronista moderno, no un peronista tradicional. Creo que esto es lo que la sociedad espera de nosotros y yo, con mi doctrina, con mi experiencia, con mis banderas partidarias, tengo que aggiornar todo esto a la realidad. A mi no me va costar irme. Si hay un nuevo desafío electoral o de funcionario a partir del 10 de diciembre, bienvenido, y si no la vida continúa.

-¿Cuando se fueron dos de sus hijos, lloró, puteó?

-No, no, porque yo los impulsé en sentido positivo. Los impulsé a que tomen nuevos caminos. Siempre aconsejados por mi para buscar algo mejor. Un amigo me dijo que en las elecciones se gana o se aprende. Fíjate que es muy distinto al dramatismo de que las elecciones +se ganan o se pierden" y el que pierde agarra lo que tenga a mano y lo tira por la ventana. Bueno, yo tengo que aprender. Yo no la perdí a la elección, pero me dolió más que si la hubiera perdido yo.