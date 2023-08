Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, ganó el juicio para recuperar la plata de una maniobra que consistió en el desvío de fondos de cuentas de la Policía, principalmente de la de adicionales, hacia las de particulares. El monto fue de casi 8 millones de pesos, el que alcanzaría hoy los 17,6 millones por los intereses. La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, condenó civilmente al exjefe de Tesorería de la fuerza de seguridad, Oscar Vaneti, a su esposa María Ivana Olivares y a quien fue su secretaria, Carolina Tejada del Valle Montaña, a devolver el dinero. Fuentes judiciales explicaron que el organismo que defiende el patrimonio de la provincia puede cobrarle el importe al implicado que tenga los recursos, ya sea a través de bienes, efectivo o en un plan de pago en cuotas, o a los tres. No obstante, los exuniformados aún tienen la chance de apelar la sentencia ante la Cámara Civil.

El escándalo estalló el 15 de abril de 2021, cuando el área Contable de la Policía advirtió una transferencia de 280 mil pesos que Vaneti pretendía realizar a su secretaria, la cabo primero Montaña. Ahí se desencadenó la investigación interna, que detectó muchas más maniobras, al punto que una pericia reveló que la suma total llegaba a los 7.749.391 pesos. Así, los implicados fueron a juicio y terminaron condenados (Ver Juicio abreviado...).

El 8 de junio de ese año, Fiscalía de Estado presentó la demanda por daños y perjuicios y, en septiembre, amplió el monto una vez que tuvo la pericia que reflejó el perjuicio patrimonial para las arcas públicas. En su defensa en sede civil, Vaneti expuso, a través de su abogado, que no se había probado que hubiese realizado las transferencias a su favor ni a su esposa ni a su secretaria. Sin embargo, la jueza del Contencioso Administrativo señaló que los argumentos de los demandados "no han sido comprobadas en la causa". En ese marco, resaltó que la pericia fue simplemente impugnada, pero "no fue objeto de redargución de falsedad (proceso que busca la falta de autenticidad de un documento público), por lo que tiene pleno valor en juicio". Además, destacó que el informe contable producido en las actuaciones administrativas, "no ha sido desvirtuado con una pericia contable, único elemento con el que los demandados podrían haber demostrado las inconsistencias o error".

No sólo eso, sino que Tettamanti sostuvo que Vaneti y Olivares ofrecieron pruebas, "sin que, con posterioridad, los interesados hayan efectuado gestión alguna tendiente a su producción, lo que demuestra un claro desinterés de su parte en la comprobación de los hechos, cuya existencia fue negada al contestar la demanda". Por eso, destacó que "el informe contable acompañado por la provincia, que determina el monto del reclamo en este juicio, tiene pleno valor probatorio y constituye elemento de convicción judicial suficiente para que prospere el reclamo por la suma determinada en las actuaciones administrativas incorporadas como prueba documental en este proceso". De esa manera, le hizo lugar al planteo de Fiscalía de Estado, en base a que el artículo 43 de la Constitución de San Juan establece la responsabilidad funcional de quien, en ejercicio de funciones públicas, viole por acción u omisión los intereses confiados al Estado. A su vez, Montaña no contestó la demanda, lo que "crea una presunción favorable al reclamo", indicó la jueza, a lo que le sumó la prueba en el expediente.

> Juicio abreviado y condena

Luego de aceptar su responsabilidad penal a cambio de una rebaja en la pena en un juicio abreviado, Oscar Vaneti fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. A su vez, su esposa María Ivana Olivares y su Carolina Tejada del Valle Montaña fueron castigadas con dos años y seis meses sin encierro. Según había expuesto el fiscal Iván Grassi, Según el fiscal, el modus operandi de Vaneti consistía en efectuar pedidos de traspasos de fondos de una cuenta histórica de la Policía a otra creada en 2019 para el pago de los adicionales. Pero, una vez que conseguía las firmas en las diferentes áreas, anulaba las transferencias y elegía otros destinatarios. De acuerdo a la investigación, el ex jefe de Tesorería hizo transferencias a su propia cuenta, a la de Olivares y a la de Montaña, entre otras. La auditoría detectó que los movimientos comenzaron en junio de 2020 y el caso estalló en 2021.

INSTANCIA CIVIL

Demanda

Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, hizo el reclamo civil el 8 de junio de 2021 y amplió el monto en septiembre de ese año. Planteó un resarcimiento por casi 8 millones de pesos, el que, con intereses, se va a 17,6 millones.

Defensa

Oscar Vaneti y María Ivana Olivares plantearon que no se había probado que el ex jefe de Tesorería hubiese realizado las transferencias a su favor ni de su esposa ni de su secretaria. La jueza cuestionó esa postura.

Sentencia

La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, le hizo lugar a la demanda y condenó a Vaneti, Olivares y a Carolina Montaña a pagar el monto. Esta última no contestó la demanda. Pueden apelar a la Cámara Civil.