El debate por la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados se da tras once años en los que hubo varios intentos frustrados para discutir el proyecto en el Congreso.



La iniciativa que impulsa la Campaña por el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a un colectivo de organizaciones sociales, fue presentada por primera vez en 2006 y sólo pudo debatirse a nivel de comisión en cuatro oportunidades, siempre impulsada por legisladores opositores al Ejecutivo. En 2011, 2012, 2014 y 2016, el proyecto perdió estado parlamentario sin que el debate llegara al recinto. En 2011 el proyecto comenzó a debatirse en la comisión de Legislación Penal, presidida por el entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, en la que se intentó firmar el despacho, pero no se consiguieron las firmas necesarias y la iniciativa tampoco tuvo el respaldo de otras comisiones.



En 2012, Laura Alonso fue la única legisladora del PRO que apoyó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. También en 2014 se realizó una reunión de la comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, presidida por Patricia Bullrich (PRO), donde se buscó avanzar en el proyecto sin suerte, debido a que el bloque oficialista, entonces en manos del Frente para la Victoria, no avaló la discusión. Ya en la oposición, en 2016, un grupo de diputadas justicialistas, encabezadas por Carolina Gaillard, realizó una reunión informativa sobre el proyecto pero como el tema aún no estaba instalado en el interior de los bloques tampoco se logró avanzar. Un año después, el presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento del proyecto. Al inaugurar el período de sesiones ordinarias de 2018, Macri aseguró que veía "con agrado que el Congreso tenga el tema en su agenda este año", al tiempo que reiteró que su postura es "a favor de la vida".

Rechazo. En todos el país se han desarrollado varias manifestaciones multitudinarias de rechazo al aborto.

