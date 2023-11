El diputado nacional y gobernador electo Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), habló ayer luego del balotaje que consagró como presidente a Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y, ante la consulta periodística, dijo que "no me preocupa que haya cambios en la coparticipación a las provincias". El equipo del libertario había planteado una modificación en la forma de distribución de los recursos que se recaudan de los impuestos nacionales para que quede en manos de las jurisdicciones y hasta había circulado la eliminación del mecanismo. En ese marco, el próximo mandatario sanjuanino explicó que, "primero, está establecido en la Constitución nacional" y que una modificación "no se puede hacer si absolutamente todos los gobernadores no la apoyan". Además, resaltó la intención de "trabajar codo a codo con el nuevo presidente", en beneficio de San Juan y el país.

Orrego realizó una conferencia de prensa en el Hotel Viñas del Sol luego de que Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y actual ministro de Economía, reconociera la derrota. En ese sentido, el sanjuanino dijo que "no es fácil exponerse" como lo realizó el tigrense.

El gobernador electo había apoyado al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en las internas de JxC del 13 agosto, en las que este cayó ante Patricia Bullrich. Frente a ese panorama, se encolumnó con la presidenta en licencia del Pro, la que salió tercera en las generales y quedó fuera del balotaje. La exministra de Seguridad, junto al expresidente Mauricio Macri, selló un acuerdo electoral con Milei. Ante el cambio del tablero político, Orrego, junto con sus pares electos de JxC, decidió mantenerse neutral de cara a la segunda vuelta. El anhelo del frente local es que una posible participación de Bullrich y Macri en el Gobierno libertario redunde en un contacto con el sanjuanino y sirva para conseguir recursos.

Orrego manifestó que conoce a Milei por su trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación.

Orrego manifestó su intención de que exista un consenso entre los sectores políticos "sea cual sea el presidente. Yo me voy a sentar al lado de él para trabajar por el bien de los sanjuaninos" y eso "significa tener buenos nexos con quienes, circunstancialmente, les toca esa función y a quienes les toca ser gobernador". A su vez, dijo que conoce a Milei por su trabajo como diputado y que "las primeras conversaciones que tenga van a tener que ver definitivamente con los intereses" de la provincia. "Me van a encontrar tratando de defender todos nuestros recursos, tratando de hablar con él para que se generen políticas" que beneficien a los sanjuaninos.

En cuanto a la posición que tomará junto a los gobernadores de JxC una vez que asuman, dijo que "las provincias empiezan a tener un papel importante y el federalismo también. Sabemos la posición que tenemos que tomar hacia el futuro y tiene que ver con defender nuestras competencias".

Definiciones

Marcelo Orrego - Gobernador electo

"Las elecciones han sido muy volátiles. La gente ha ido cambiando. En las PASO, nadie vio venir a Javier Milei, quien se quedó con la victoria. Después, en las generales, fue Sergio Massa. En el balotaje, la gente tenía que definir por un camino o el otro y decidió un cambio".

"Hay que trabajar en conjunto, sin mezquindades, sin poner palos en la rueda. Parece que los tiempos que vienen son tiempos en los que debe haber acuerdos políticos. Creo, fundamentalmente, que la gente está esperando políticas de Estado que les sirvan a las personas".