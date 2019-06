Con parte de los resultados del escrutinio provisorio sobre la mesa, el candidato a Gobernador del Frente Con Vos y principal referente de la oposición, Marcelo Orrego, salió a felicitar a Sergio Uñac por su victoria en las Elecciones Generales de la provincia y sostuvo: “Que sepa que desde acá tratamos de aportar”.

“Primero, felicitar al gobernador, Sergio Uñac. Deseamos que le vaya bien porque así le va a ir a todo San Juan, que tenga una gran gestión. Que sepa que desde acá, siempre desde el diálogo, tratamos de aportar. De hacer una oposición comprometida, porque los problemas no tienen colores políticos”, comentó Orrego.

Y agregó que “nosotros vamos a superar lo de las PASO y realmente para nosotros significa mucho. Lo que yo quiero es agradecer a los sanjuaninos porque nos abrieron las puertas de sus casas, que es abrir las puertas del corazón. Y pedir disculpas, a dónde no he podido llegar no es porque no he querido, es porque no he tenido tiempo. Estoy orgulloso de todos los candidatos y precandidatos que me han acompañado y por todos los sanjuaninos que han confiado en nosotros”.

Para continuar: “Este resultado ha superado nuestras expectativas porque realmente a veces las PASO y las Generales son elecciones distintas y pueden resultar parecidas o no. Nosotros vamos a superar notablemente los números de las PASO, así que muy bien”.

Además, se refirió a los vecinos de Santa Lucía, debido a que desde diciembre próximo será sucedido en la intendencia del departamento por su hermano, Juan José Orrego. “Quiero agradecer a los vecinos, porque voy a cumplir esta etapa de ser intendente y lo que uno quiere es que la gente lo recuerde bien y esta es la mejor”, aseguró. Aunque no ofreció definiciones sobre su futuro político: “Hoy no hay que hablar de eso, hay que hablar de esta elección. Los cargos son circunstanciales", dijo.