Trabajo. Carlos Mañé, de pie, viene trabajando en su precandidatura a intendente de Chimbas. Tiene un escenario sumamente difícil, ya que una encuesta de Maximiliano Aguiar ubica al jefe comunal con una intención de voto del 74,4%.

El lanzamiento de Marcelo Orrego como candidato a Gobernador del principal frente opositor (que dejará de llamarse Cambiemos) sirvió como un llamador para dirigentes que quieren jugar en las elecciones del año que viene. El peronista Carlos Mañé entendió que tenía cerradas las chances de competir por la Intendencia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del oficialismo en Chimbas y decidió sumarse al equipo del santaluceño. Así, aseguró que ayer renunció a su cargo en el Gobierno y que se desafiliará del justicialismo. Dentro del nuevo espacio, trabajará por una lista de consenso en el departamento, pero que si no se da, se presentará para dar batalla en la interna. En el mismo sentido, Orrego habló de la unidad, aunque garantizó la disputa puertas adentro, luego de valorar la incorporación del nuevo socio.



Pese a sus pretensiones, Mañé tiene un escenario más que complicado. Según una encuesta de la consultora de Maximiliano Aguiar y que manejan en el municipio, cuenta con una intención de voto del 3,4 por ciento mientras que el intendente Fabián Gramajo, que buscará la reelección, alcanza el 74,4 por ciento. En ese sondeo, el que por ahora mejor mide de la oposición, aunque lejos, es Mauricio Camacho, del PRO, quien es funcionario de la Anses de Chimbas. Su medición da 6,8 por ciento. La encuesta se realizó entre el 9 y 10 de diciembre con 300 consultados, según trascendió



Gramajo exhibió de los mejores números en los departamentos en las legislativas del año pasado y viene llevando una buena gestión. Había llegado a la Intendencia en 2015, luego de ganarle en las PASO justamente a Mañé. La disputa estuvo reñida, ya que el primero sacó casi 16.500 votos mientras que el segundo obtuvo poco más de 13.500. En ese entonces, Mañé contó con el apoyo de diferentes sectores, como el de Carlos Gómez de la Asociación Virgen de Fátima.



Este último quería reeditar la pelea, pero el gobernador Sergio Uñac, presidente del PJ local, fue claro cuando brindó su respaldo a los jefes comunales que pueden ir por otro mandato, como Gramajo. Por eso, Mañé buscó nuevos horizontes en la alianza que hasta hoy se llama Cambiemos. No obstante, el dirigente chimbero resaltó que acompañará el proyecto de Orrego porque abordará los temas de la provincia y que está el compromiso de modificarle el nombre que automáticamente lleva a la identificación con el gobierno nacional que conduce Mauricio Macri. Sobre Orrego manifestó que "Marcelo aporta algo nuevo y representa una forma diferente de hacer política. Lo que ha realizado en Santa Lucía lo quiere proyectar a San Juan y estaría bueno, llegado el caso, hacerlo en Chimbas".



El frente que supo liderar Roberto Basualdo tiene en tierras chimberas, además de Camacho, a José Plaza, de Producción y Trabajo. Mañé dijo que tiene buena relación con los dos, desde la época en la que fueron concejales, y que trabajará para una lista de unidad. Pero que de no concretarse, se anotará en las internas. En desacuerdo con las decisiones de las autoridades del PJ, el chimbero ya renunció a su puesto de director de Políticas para la Equidad del Ministerio de Desarrollo Humano y que pegará el portazo del partido. "Una ficha de afiliación no me hace más ni menos peronista", resaltó.



Por su parte, Orrego señaló que se trata de un "dirigente muy valioso", aunque también ponderó a Plaza y Camacho.

Más detalles

Fechas

El 10 de enero es el plazo de presentación de frentes electorales y el 30 de ese mes, el de candidatos. Las PASO se realizarán el 31 de marzo mientras que las generales serán el 2 de junio.

Concejo

El intendente Fabián Gramajo tuvo más de un dolor de cabeza con las internas en el Concejo Deliberante. En la elección 2019, el jefe comunal retocará su lista de ediles.