Al sumarse a la movida de no dar quórum en la Cámara baja y, así, no debatir un proyecto que beneficia a los trabajadores de viña, los legisladores de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres, recibieron un duro repudio desde el sector obrero y desde el ámbito político. La iniciativa establece que esos obreros puedan jubilarse a los 57 años y ya cuenta con media sanción del Senado, pero quedó en vilo, ya que corre riesgo de caerse si no se aprueba durante este año legislativo. En esa línea, desde el Sindicato Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), su secretario General, Daniel Romero, que integra la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), sostuvo que hay malestar en el sector y hasta "bronca" porque "hace más de 20 años que venimos peleando por este beneficio", el cual alcanza a unos 3.000 sanjuaninos. A su vez, el diputado del Frente de Todos, Francisco Guevara, afirmó que "queda claro que ellos no defienden los intereses de San Juan". Tanto el presidente de Producción y Trabajo como el referente macrista no atendieron los llamados de este medio. Tampoco lo hizo el presidente del Pro local, Enzo Cornejo.

Las críticas contra Orrego, líder local de Juntos por el Cambio, y Cáceres se dio porque decidieron responder a los lineamientos de la oposición nacional por sobre los beneficios que podrían haber llegado a la provincia. Esa situación puso en riesgo la sanción de la ley, ya que, de no tratarse en noviembre, el proyecto dejará de tener estado parlamentario, por lo que deberá esperar hasta el año que viene para transitar nuevamente por ambas cámaras, explicó Guevara. Hasta ayer había tratativas para sesionar la semana que viene, por lo que el diputado nacional por el Frente de Todos se mostró esperanzado en que pueda ser incluido en el temario.

Ayer, por lo bajo, algunos dirigentes destacaron que les llamó la atención la movida de los diputados, ya que la iniciativa (ver recuadro) logró media sanción en el Senado por unanimidad. Además, el proyecto fue impulsado por los senadores mendocinos de ambos arcos políticos, Julio Cobos y Anabel Fernández Sagasti, de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, respectivamente. Incluso, dos diputados de Mendoza, que pertenecen a la UCR, sí estuvieron ayer en sus bancas y apostaron por el debate, debido a que, además de San Juan, gran parte de los beneficiarios son de la vecina provincia.

Tras el fracaso de la sesión, el sindicalista Romero indicó que los trabajadores están "dolidos", ya que "tenían mucha ilusión de que la ley saliera hoy". A su vez, afirmó que hay "mucho malestar y enojo" contra Orrego y Cáceres. A su vez, disparó que "es lamentable que tengamos que decirles a los trabajadores que no se pudo aprobar la ley porque no se pudo concretar el quórum". Por otro lado, dijo que, "cuando nos enteramos que no se iba a llevar adelante la sesión por el faltazo de los diputados Orrego, Cáceres, y hasta Alfredo Cornejo, de Mendoza, no lo podíamos creer". Incluso, explicó que "buscamos hablar con ellos, pero ya no se encontraban, por lo que no tuvimos respuesta".

A su vez, Guevara dijo que "estaba la posibilidad de aprobar la ley y no se pudo por culpa de la oposición, en la que están incluidos Orrego y Cáceres", por lo que "queda claro que ellos dos no defienden los intereses de San Juan".

Así, afirmó que "no corresponde manipular a los trabajadores viñateros en el marco de una campaña electoral".

Proyecto



La iniciativa establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes. Así, el proyecto equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.

Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que, cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo, "se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades".

El proyecto también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.

Claves

Número

El oficialismo nacional logró reunir a 122 diputados, más dos legisladores de la UCR que sí se presentaron. Con la cifra no alcanzó las 129 bancas necesarias para abrir el debate.

Sanción

La ley para establecer un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas tuvo media sanción a fines del año pasado, por lo que debe tratarse antes de que cierre el 2021.

Tratativas

Tras el fracaso de ayer, legisladores del oficialismo se encontraban negociando para definir si habrá sesión la semana que viene. De ocurrir, no se descarta que el proyecto pueda ser analizado.