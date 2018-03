Tras el cierre de la autopartista ITEC, también conocida como ex Delphi; el pasado 10 de enero, los 359 trabajadores que quedaron desempleados aun resta que cobren un seguro comprometido por la Nación. Al respecto, ayer desde el gremio de los Plásticos, Rolando Manzanelli, dijo que le habían comunicado que del 6 al 12 de marzo próximo se efectivizará la primera de seis cuotas del Fondo de Desempleo Ampliado que rondará los 9.500 pesos. Esa ayuda oficial forma parte del Plan de Transformación Productiva que permitirá también implementar próximamente el plan de Reinserción Laboral. Según Manzanelli, sigue firme la posibilidad de que entre marzo y abril se puedan incorporar parte de los trabajadores a otras fábricas que los aceptarían ya que el mecanismo nacional les permite tomar el pago del Fondo de Desempleo como parte de la remuneración. ""Si al trabajador que llamen a trabajar acepta, se le pagara el salario correspondiente y la empresa tomadora recibirá el equivalente de la ayuda nacional. Si no acepta, seguirá cobrando el subsidio por 6 meses, con la posibilidad de prórroga por otros 6 meses más", explicó el sindicalista. Agregó que el gremio sigue haciendo gestiones solidarias para que los exempleados puedan cobrar las sumas comprometidas, aunque oficialmente ya no cabe que sean representados por el gremio porque la fábrica cerró. Mientras tanto, un grupo minoritario según el gremio, ha tomado las instalaciones fabriles en reclamo de las indemnizaciones, que fueron a la bolsa de la quiebra de la firma.

Sin trabajo

359 son los trabajadores que quedaron en la calle tras el cierre de la autopartista. No recibieron indemnizaciones porque la fábrica entró en procedimiento de quiebra.