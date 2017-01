Para brindar una mayor comodidad en la atención de sus afiliados, la delegación local del PAMI viene alquilando un edificio desde 2013, pero insólitamente todavía no ha podido usarlo y encima no hay una fecha prevista para mudarse. ¿El motivo? De acuerdo al convenio que se firmó con la entidad nacional que controla el inmueble, la obra social de los jubilados debía llevar a cabo obras de refacción, pero no ha podido terminarlas porque no han llegado fondos de la sede central. Pero PAMI no ha avanzado con la inversión porque no logra acordar con la repartición que tiene a cargo la propiedad un contrato de ocupación que dure unos 15 ó 20 años mínimo. A todo eso, el mismo Estado nacional ha desembolsado hasta la fecha casi 3,3 millones de pesos en concepto de canon de locación.



La situación no deja de sorprender, porque el Gobierno nacional viene pagando el alquiler de un edificio a una dependencia que está bajo su órbita y el organismo que tendría que ocupar el inmueble aún no puede hacerlo. Roberto Lloveras, coordinador general del PAMI en San Juan, explicó que desde abril pasado, momento en que asumió en el cargo en la administración local, viene reclamando una definición a las autoridades nacionales pero que hasta el momento no tuvo respuesta.



La historia arrancó en abril de 2013, cuando PAMI firmó un convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que tiene bajo su poder el edificio en el que funciona una parte del Correo Argentino y Radio Nacional, entre otros. El acuerdo estableció el uso de las instalaciones y el compromiso del organismo que le brinda cobertura a los jubilados de realizar las mejoras para el buen funcionamiento. El monto que se fijó sólo por el alquiler ascendió a los 4.940.000 pesos, a distribuir en cinco años. Es decir, en el primer año se pagó un total de 660 mil pesos y de acuerdo a lo pautado, el canon se incrementa un 20 por ciento cada 12 meses. Según las cuentas de la repartición, hasta diciembre ya habían destinado 3.295.000 pesos, ya que el alquiler mensual del tramo que va de abril de 2016 al mismo mes de este año es de 95.040 pesos. A partir de mayo próximo, el canon por 30 días subirá a 114.048 pesos.



Fuera del alquiler, PAMI San Juan además lleva destinados más de 1.300.000 de pesos a obras de acondicionamiento del lugar. Pero ese monto sólo sirvió para refaccionar la entrada principal donde se concentra la atención a los afiliados y no a las áreas restantes como pueden ser el primer y segundo piso, donde están previstos los sectores operativos y el archivo.



Por otro lado, para completar los trabajos en el edificio del Correo, desde la delegación local estiman que deben hacer una inversión cercana a los 6 millones de pesos para poner en condiciones un ascensor, instalar un sistema de aire acondicionado y una red de conexión a internet y telefonía, entre otros detalles técnicos. Esa inversión no avanza porque no llegan los fondos de Nación y porque aún no arreglan con la Agencia el contrato de ocupación.



La necesidad de un espacio nuevo se debe a que PAMI actualmente alquila otros tres salones para su administración: uno en la esquina Sur de Avenida Córdoba y Mendoza y otros dos en la esquina contraria. Los tres son chicos para los 350 afiliados que en promedio atienden por día.



Un sector del edificio del Correo Argentino



Es una de las construcciones más importantes de la provincia, que fue inaugurada en el año 1957 y donde actualmente funciona Radio Nacional y el Correo Argentino. El sector que tiene alquilado el PAMI desde hace más de tres años cuenta con tres pisos y suma un total de 3.074 metros cuadrados cubiertos. En la planta baja está previsto el 90 por ciento de las áreas de atención a los jubilados, quienes actualmente concurren a la sede central de avenida Córdoba y Mendoza. En el primer piso está proyectado que funcionen los sectores operativos para la gestión de trámites, mientras que en el segundo piso está previsto que se instale el archivo de PAMI. Además, el lugar contempla la puesta en funciones de un salón de usos múltiples para las reuniones de los centros de jubilados y también para que sea utilizado por los diferentes gremios.

Total de afiliados



80 Mil es la cantidad de jubilados a los que el PAMI le presta servicio en San Juan. En su sede central de avenida Córdoba atiende a unas 350 personas por día aproximadamente.