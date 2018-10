Trabajos. Las autoridades provinciales y municipales vienen sosteniendo que la Ruta 153 en la zona de Pedernal necesita una pavimentación inmediata.





El anuncio del diputado nacional Walberto Allende sobre el apoyo nacional que tendrá San Juan en el presupuesto 2019 para la ejecución de la Ruta Nacional 153, que une la localidad de Media Agua en Sarmiento con la zona sur de Barreal en Calingasta, fue bienvenido por el sector minero de la provincia. Las autoridades gubernamentales locales destacaron que se trata de una obra vial clave que beneficiará la conectividad con Mendoza, el turismo y la producción, mientras que desde la Cámara Minera resaltaron que la ruta servirá para aumentar la exportación de cal hacia Chile, ya que permitirá reducir en unos 60 kilómetros la distancia que habitualmente se utiliza para el traslado de dicha producción, que pasa por Mendoza capital (Ver Infografía).



La Ruta 153 hoy es prácticamente intransitable en la mayor parte de su trayecto, ya que se trata de un camino de montaña que no está pavimentado. El tramo que si está en uso es el que va desde la Ruta 40, en Media Agua, hasta la localidad de Pedernal, pero esa sección no está en buenas condiciones. Es más, los primeros 30 kilómetros son los más utilizados por las empresas caleras que la transitan obligatoriamente todos los días para sacar su producción con rumbo hacia Mendoza capital. Según el intendente de Sarmiento, Mario Martín, esa sección "data de 1973. Es peligrosa porque es angosta y la circulación de carga pesada se ha ido incrementado cada año, al punto que ahora tenemos despacho de hasta 150 camiones todos los días". Por ese motivo, la gestión unaquista ha puesto el ojo en su refacción, porque saben que deben mejorarla para incrementar la seguridad vial y para favorecer la exportación. Pero además, entienden que se debe ejecutar el tramo restante, desde Pedernal hasta la unión con la Ruta 149, al Sur de Barreal, en Mendoza. Si ambas rutas estuvieran operativas para tránsito pesado, los caleros no tendrían que pasar por la ciudad de la vecina provincia para ir a Chile.



La que une Barreal con Uspallata, la 149 en Mendoza, integra el denominado Corredor Andino, pero no está pavimentada. Son 60 kilómetros de camino consolidado, desde el límite provincial hasta Uspallata. El tramo sanjuanino de Barreal fue inaugurado en diciembre de 2014.



El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández, sostuvo que la pavimentación de la 153 y la 149 serán clave porque "hay perspectivas de que crezca el mercado de la cal, siempre y cuando se tenga un combustible y un flete competitivo. De manera que si se achica la distancia es muy importante, aunque sea 100 o 50 kilómetros. Además beneficiará al circuito turístico. Barreal queda más cerca y si alguien quiere llegar de Chile, no le hará falta pasar por Mendoza capital".



Según indicó ayer el gobernador Sergio Uñac, el objetivo de San Juan es hacer la ruta con fondos locales "y que el mecanismo de devolución sea a partir del 2020", en un convenio similar al que firmará en los próximos días por obras viales para la provincia, como la Ruta 40 Norte, la Ruta 150 en el límite con Chile y el camino de Matagusanos.



Es más, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, manifestó que "vamos a hacer un esfuerzo, pero no sabemos si Nación nos van a acompañar para iniciarla en el corto plazo. El proyecto está finalizado, lo hizo la Escuela de Caminos de Montaña, pero tendremos que esperar a ver cómo evoluciona nuestro presupuesto y el de Nación para saber si podemos comenzar con los trabajos".

Ahorro

120

Es la cantidad de kilómetros menos, entre ida y vuelta, al usar la Ruta 153 y la Ruta 149 para llegar a Uspallata.

Proyecto

90

Son los kilómetros de montaña que contempla el proyecto de la Ruta 153 hasta la unión con la Ruta 149.