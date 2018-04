Ojo en el cielo. En la parte superior de la imagen se ve la cámara de seguridad sobre calle Mendoza. En esa cuadra hay un vehículo estacionado sobre línea amarilla y otro en doble fila.

Con el objetivo de brindar un mayor orden al tránsito en la provincia, el Gobierno implementará este año en el Gran San Juan las videomultas para sancionar a los conductores que cometan infracciones, sobre todo en zonas muy congestionadas, como el microcentro, paradas de colectivos o frente a las escuelas. De esa manera, se apunta a desalentar maniobras que obstruyan la circulación. La gestión uñaquista enviará este mes el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que el sistema sea aprobado y que comience a funcionar, a más tardar, en el segundo semestre. El mecanismo no requerirá inversión, ya que para captar las infracciones se utilizarán las cámaras de seguridad del 911.



Quien ya había encarado un sistema similar fue el municipio de Rawson, que a principios de año empezó a captar infracciones a través de un sistema de vigilancia vehicular. La diferencia es que la comuna multa a quienes pasan los semáforos en rojo. En cambio, la provincia detectará a los conductores que estacionen en doble fila, en líneas amarillas y rampas para discapacitados, por ejemplo. Para sancionar a los que crucen en rojo, en el Ejecutivo explicaron que hace falta instalar cámaras de seguridad fijas que estén homologadas por la Dirección Nacional de Seguridad Vial. Hoy el Gobierno no cuenta con ese equipamiento, pero tiene proyectado incorporarlo en una nueva adquisición de cámaras.



El sistema de videomultas apunta a sancionar a todos aquellos que no cumplan con las normas de tránsito y que con su accionar complican la circulación de vehículos y el paso de peatones. La apuesta es evitar que los conductores incurran en infracciones y así, darle agilidad al tránsito.



El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, indicó que el sistema comenzará a implementarse en el Gran San Juan "en todos los lugares donde ya tenemos cámaras, pero haremos hincapié donde se producen más infracciones y congestionamiento, como las principales avenidas, las calles del microcentro, las paradas de colectivos y los ingresos a las escuelas. Hoy ese tipo de infracciones se cometen todos los días en un gran número, afectando considerablemente el tránsito".



El funcionario aclaró que para dar inicio al mecanismo hará falta la firma de un convenio con los distintos municipios, ya que estos tienen la potestad de multar a aquellos conductores que se estacionan en lugares que no están permitidos, como en zonas amarillas o en rampas para discapacitados.



Por otro lado explicó que el sistema es simple ya que en el Centro Integral de Seguridad y Emergencias 911 (Cisem 911) se detectará la infracción, como estacionar en doble fila. En ese momento se hará un registro de la patente para luego enviarle una notificación al domicilio del dueño del rodado, en la que se le indicará que ha sido multado y que debe dirigirse al Juzgado de Faltas correspondiente. Ya en la Justicia, al infractor se le mostrará la prueba (el video) y se le indicará que pague.



Sobre el proyecto de ley, Baistrocchi confirmó que personal del Cisem 911 y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte están trabajando coordinadamente para llevarlo a cabo. El mismo está casi listo y señaló que será enviado a la Cámara de Diputados, a más tardar, en los últimos días de este mes.







Vigilancia

306

Son las cámaras que están instaladas en San Juan, distribuidos en 10 departamentos. Además, hay cámaras en las rutas de ingreso a la provincia y en la avenida de Circunvalación.

Personal

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que para el funcionamiento del sistema de videomultas hará falta entre tres a cuatro agentes que trabajarán en horario rotativos. Los videos que servirán como prueba de la infracción que cometa el conductor podrán durar entre 10, 15 y 20 segundos, dependiendo de la irregularidad que cometan a la hora de manejar.

* En Rawson

A través de la firma de un convenio para entregarle la concesión a la empresa Fairgoup, de Córdoba, la municipalidad de Rawson puso en marcha, a fines de enero, el sistema de las videomultas. Se trata de 15 cámaras domo que fueron instaladas en seis cruces que están semaforizados y son escenarios permanentes de accidentes fatales. En los primeros dos días de funcionamiento, el sistema detectó 129 infracciones.



El monto por la infracción comienza en 4.800 pesos, pero si el conductor registra antecedentes de otras faltas se puede llegar hasta los 12 mil pesos. El convenio con la empresa establece que el 45 por ciento de lo recaudado por las infracciones queda en la firma, mientras que el 55 restante va a las arcas municipales.



El pago voluntario de la multa puede hacerse en cualquier Rapipago, Pago Fácil o en el Banco Nación y tiene 10 días hábiles desde que el infractor fue notificado en la oficina de Seguridad Vial.