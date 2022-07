En mayo, Actuar cumplió 20 años como partido municipal de Capital, una categoría que lo deja en menor rango frente a los socios en Juntos por el Cambio, como Producción y Trabajo, el Pro, la UCR y Dignidad Ciudadana. Por eso, para posicionarse con mayor peso de cara a las elecciones 2023, la fuerza política que armó Rodolfo Colombo viene buscando afiliaciones para tener el sello provincial, con el fin de presentar todos los trámites entre octubre y noviembre, dijo su presidente, el diputado Gustavo Usín. De hecho, destacó que, "con esta provincialización, Actuar está dejando en claro que va a buscar no solamente la Intendencia de la Capital". Al explayarse, tiró la disputa del sillón comunal de 25 de Mayo, cargos de diputados y concejales. Todo un mensaje al interior de la principal alianza opositora.

La categoría de partido provincial permite jugar para los puestos de gobernador y vice, diputados y concejales. El trámite se realiza en el Tribunal Electoral y el requisito principal es conseguir 2.320 afiliados, el 4 por 1.000 del último padrón. No obstante, las gestiones se suelen hacer en el Juzgado Federal con competencia electoral, en el que se exigen 2.324 afiliaciones. Las agrupaciones siguen este último camino porque, al obtener el OK, pueden competir para puestos nacionales (diputados y senadores) y, luego, llevan todo el expediente al Tribunal provincial en el que la aprobación no sufre demoras debido a que pasó por el control del federal. En ese marco, Usín explicó que revalidaron unas 500 afiliaciones que tenían y que hoy van por unos 1.100 en total. Para llegar al número definitivo, apuntan a recorrer gran la provincia y ya han hecho foco en Rawson (el más populoso), Sarmiento, 25 de Mayo y Jáchal, entre los que mencionó el diputado.

El sello provincial, además, da la chapa para sentarse a acordar con sus pares los lugares en las listas. "La idea es darle un contenido político jurídico a los grupos que tenemos en los departamentos", indicó Usín. Léase: el poder para pelear espacios en los distritos. Otro ejemplo de la importancia del alcance de la agrupación política quedó al descubierto con la instalación del sistema de internas partidarias que impulsó la gestión uñaquista con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la reforma del Código Electoral. Al haber coaliciones, todo indicaba que la interna sería entre los partidos miembros para definir los candidatos que jugarían en la

general. Si bien en JxC le vienen dando participación a Actuar, depende de la buena voluntad de los referentes del espacio, que no es lo mismo que tener ganado el derecho por peso específico. No obstante, en la coalición opositora reconocen a la agrupación de Colombo y a su figura como una pieza importante, pese a las derrotas que ha sufrido en Capital.



Usín destacó que la movida es "para darle fortaleza a JxC" y no generar resquemores internos y, de paso, tiró otras definiciones políticas. Por un lado, señaló que "va a ser alguien de Actuar quien va a liderar la cuestión en Capital, en sociedad con la gente del Pro y Enzo Cornejo" y no descartó postularse para el departamento. Si se concretase esa movida, aseguró que no sería chocar con Colombo, debido a que el fin sería que este "jugase en otro lugar, seguro". También expresó que "el objetivo primario es que Marcelo Orrego sea Gobernador" y remarcó que, "sin dudas, que me gustaría que Horacio Rodríguez Larreta sea candidato a presidente" y que "va a conquistar todos los consensos".

Lugares

En Actuar cuentan a Alberto Fantini como propio, quien fue precandidato a intendente en 25 de Mayo. Además, remarcan que el puesto de diputado lo consiguieron cuando Colombo fue candidato a Gobernador en 2011.

Elogios de Orrego

Al ser consultado sobre las definiciones de Gustavo Usín, el líder del espacio, Marcelo Orrego destacó que "me parece muy bien que Actuar tenga aspiraciones de una movilidad ascendente. Fortalece a Juntos por el Cambio. Siempre consideramos a Actuar como un partido muy importante y al que consideramos relevante para que siga en el frente. La fuerza política puede participar, con sus dirigentes, en cualquier distrito".

Si bien lo agradeció, el diputado nacional evitó hablar de su candidatura luego del respaldo que recibió de Usín, quien mostró su preferencia sobre Horacio Rodríguez Larreta como postulante para la Presidencia. Orrego tampoco opinó de ese punto.