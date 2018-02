Diálogo. Para la cúpula de la CGT local, el diálogo es primordial para un reclamo, mientras que la movilización y el paro es la última instancia.

Líderes sindicales de la provincia coincidieron en un punto. La marcha del 21 que convocó el gremio Camioneros a nivel nacional a través de su titular, Hugo Moyano, es individualista y se sustenta en un punto: la puja entre el dirigente de Independiente y el gobierno macrista. Así lo hicieron saber Eduardo Cabello, secretario General de la CGT local, José "Pepe" Villa de UPCN y Luis Lucero de UDAP, con la diferencia que este último indicó que el gremio docente apoyará la marcha a través de CTERA, mientras que el resto no. Por el lado del moyanismo local, Stotac, ya preparan la movilización a Buenos Aires, porque en la provincia no tendrá incidencia.

Las afirmaciones de los referentes locales surgen luego de que la convocatoria de Moyano perdiera apoyo Nacional, con la baja de dos de los tres integrantes de la cúpula de CGT: Héctor Daer, que representa a los trabajadores de la Sanidad y Carlos Acuña, de las estaciones de servicio. Además, el líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, también confirmó su distanciamiento de Camioneros, por lo que la marcha prevista para la semana que viene, perdió peso. El quiebre sindical derivó en fuertes declaraciones de Hugo y Pablo Moyano contra sus pares (ver página 10).

A nivel local, el primero en dejar en claro su postura fue el titular de la Confederación General del Trabajo y de la Uocra local, Eduardo Cabello. El sindicalista opinión que la posición de Camioneros responde a una "defensa ante los agravios que ha recibido del gobierno nacional". Pero además fue más allá al sostener que Moyano, o su hijo Pablo, "se equivocó en querer utilizar CGT y otras entidades gremiales" para su reclamo. Para Cabello, "si lo hubiese convocado desde la humildad, creo que habría recibido más apoyo", por eso "ahora está más solo que acompañado", cerró.

Otro referente local que se mostró en esa sintonía, fue el titular de UPCN, José "Pepe" Villa. El histórico sindicalista fue más contundente y si bien dijo que Moyano es un hombre "fuerte, duro y aguerrido", manifestó que el reclamo planteado responde a un "enfrentamiento personal, de ese sector, porque durante muchos años Macri y Moyano han estado juntos". A su vez, Villa explicó que UPCN no va a participar "porque no estamos de acuerdo con la metodología, ni con el objetivo. Creemos que no es el momento".

En un sentido similar habló Luis Lucero, secretario Adjunto de Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), con la diferencia de que el gremio local participará de la marcha moyanista integrando CTERA a nivel nacional. Sobre el conflicto, Lucero dijo que "más allá de las distintas situaciones que pueda plantear Moyano particularmente, internas o en la justicia, nosotros tenemos en claro la necesidad de nuestros trabajadores, por eso no nos podemos hacer los desentendidos en la marcha del 21". El referente de los docentes explicó que esta semana definirán la participación en la marcha en una reunión de plenario, donde también discutirán el inicio de la paritaria local, prevista para el viernes (ver Aparte).

En la vereda de enfrente está Stotac San Juan, que tras el fallecimiento de su líder en 2016, Enrique Castro, el gremio viene perdiendo peso de negociación dentro del sindicalismo local. Además, se encuentra en etapa de elecciones prevista para marzo (Ver Recuadro). El tesorero del gremio y candidato a la conducción, Oscar Cuevas, aseguró que habrá presencia sanjuanina en Buenos Aires porque "el reclamo es genuino. El macrismo está buscando la flexibilización laboral y está presionando a los dirigentes para que no participen de la marcha".

Renovación de autoridades en Camioneros

El 9 de marzo hay elecciones en Stotac y luego de que en enero cinco referentes mostraran intención de pelear por la conducción, sólo dos concretaron sus aspiraciones. Ambas listas son encabezadas por históricos que finalmente se medirán en las urnas.

La primera es liderada por el actual tesorero, Oscar Cuevas, quien desde hace 16 años está en Stotac y siempre acompañó a Enrique Castro en ese puesto. Además, es el presidente del club Peñarol y cuenta con vínculos AFA y Moyano.

Por el otro lado figura Ricardo Cardozo, actual secretario gremial de Stotac. Hace 15 años que participa de la actividad sindical, por lo que tiene un contacto directo con los trabajadores. También fue un hombre cercano a Castro.

Stotac es uno de los sindicatos más importantes de la provincia por su cantidad de afiliados, unos 2.200, y por responder directamente al moyanismo. Además, es base del partido político fundado por Castro, de la Cultura, la Educación y el Trabajo (Cet), hoy integrante del frente Todos.

UDAP se prepara

El Gobierno de la provincia ha convocado a los gremios docentes para este viernes a la primera reunión paritaria de este año. Luis Lucero, secretario adjunto de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), confirmó que esta semana se reunirán con delegados para tratar la convocatoria de la gestión uñaquista y definir la forma en la que participarán de la marcha del 21.

Según Lucero, "la relación con el Gobierno provincial es buena. No tiene nada que ver con la forma en la que se manejan a nivel nacional, tanto la Nación como las centrales sindicales. Nosotros tenemos buen diálogo y creemos que vamos a llegar a un acuerdo".

La idea del gremio docente es reunirse este miércoles y definir las dos estrategias. Respecto de la marcha convocada por Hugo Moyano, probablemente asistan solamente algunos de los miembros de la conducción de UDAP, aunque no está definido.