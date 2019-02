Respuesta. Baistrocchi, postulante del frente Todos, dijo que Colombo sale a hacer campaña cada cuatro años.

Luego de que este medio diera a conocer los montos del reparto de coparticipación de enero, uno de los precandidatos del frente Con Vos por Capital, el actuarista Rodolfo Colombo, salió a hablar. El titular de la Anses local señaló que "el oficialismo menospreció al vecino". Su definición no quedó ahí dado que el que le respondió inmediatamente fue otro de los postulantes de la coalición Todos, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. El funcionario manifestó que se trata de "una clara declaración con tintes electorales" y que "lo hace para hacer campaña cada cuatro años. Los diputados Gustavo Usín (de Actuar) y Juan José Orrego (del basualdismo) estudiaron el proyecto, lo leyeron y votaron a favor y no solicitaron una modificación ni se opusieron".



Todo se desencadenó porque, de acuerdo a la comparación interanual de enero, Capital fue el menos favorecido, ya que experimentó una suba del 56 por ciento, por arriba de la inflación acumulada que arañó el 50 por ciento, aunque hubo subas en otros departamentos que llegaron hasta el 214 por ciento. Colombo señaló que "nos duele que Capital sea la que menos reciba. Para los vecinos esto es menos obras, el actual intendente (Franco Aranda) ya se endeudó y es por esta realidad que lo volverá a hacer. Hay que tener en cuenta además que Capital es la más gente recibe". Baistrocchi respondió que "el de Colombo es un mal mensaje, no solo para los capitalinos sino para los sanjuaninos", y agregó que "la coparticipación es una clara mejoría, ya que se incrementaron los ingresos de todos los departamentos y nadie lo criticó cuando era el momento. Fue apoyada por diputados e intendentes y, en enero, se ha coparticipado el doble de los recursos". Por su parte, Aranda dijo que "la deuda que hemos tomado ha sido a tasa subsidiada por la provincia y ha sido negocio. A Colombo, que está en un esquema nacional, no lo he sentido expresarse de toda la deuda que ha tomado la Argentina en estos últimos tres años".

Crítica. Colombo salió a decir que el oficialismo "menospreció al vecino de Capital".