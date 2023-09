Rafael Muñoz sufría de hipertensión arterial pulmonar (HAP) y, antes de que falleciera, sus padres denunciaron al representante de la empresa MSD Argentina (Merck Sharp and Dohme) por el delito de desobediencia a una orden judicial. Lo hicieron porque la compañía se negó a entregar el medicamento experimental Sotatercept, el cual habría dado buenos resultados para tratar complicaciones como las que tenía el chico de seis años. Los familiares entendieron que el delito estaba configurado porque había transcurrido más de un mes y medio desde que la Cámara de Apelaciones de Mendoza le ordenara a la farmacéutica realizar "los actos pertinentes" para suministrar el remedio, sin que Merck diera una respuesta. Por ese punto, el fiscal federal Francisco Maldonado imputó al representante de la firma, Javier Girbau Aguilar, por el delito que contiene un castigo de 15 días a un año de prisión al que "se resistiere o desobedezca" una orden judicial, por lo que fue indagado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo. Tras ese paso, la familia del menor pidió su procesamiento.

El caso de Rafael Muñoz, que ahora lo tiene en la mira a Girbau, fue una causa resonante, al punto que medios nacionales se hicieron eco de la falta de respuesta de la empresa a una orden judicial. Es que la droga nunca llegó y el pequeño murió el 14 de junio. Desde la compañía habían sostenido (y lo vienen haciendo en la Justicia), que el fallo de la Cámara de Mendoza estaba "fuera de alcance" y que era de "imposible cumplimiento", porque, si bien la droga Sotatercept fue desarrollada por la compañía, se trata de un medicamento experimental que no cuenta con la aprobación sanitaria de ningún país. Además, indicaban que no contaban con muestras a su alcance, ya que otra firma era la que estaba desarrollando estudios clínicos en Argentina y no MSD. Por su parte, la familia del menor sostenía que el remedio debía ser entregado. Incluso, llegaron a pedir el secuestro del medicamento.

Paralelamente a esa causa, los padres de Rafael realizaron una serie de presentaciones reclamando que se dé cumplimiento a la orden judicial. La primera consistió en solicitar que se aplique una multa por cada día que pasara de incumplimiento de la empresa, suma que, según indicaron fuentes judiciales, ascendió a los 2.600.000 pesos, los que fueron transferidos a la familia luego del fallecimiento del menor. La segunda fue denunciar a la empresa MSD Argentina por incumplimiento a la orden judicial.

La denuncia contra el representante de la firma, Javier Girbau, se presentó antes de que el menor falleciera y siguió su curso en el Juzgado Federal Nº2, que conduce Rago Gallo. El magistrado envió las actuaciones al fiscal federal Maldonado, quien imputó a Girbau por el delito, por lo que el magistrado llevó adelante la indagatoria. En la causa penal, la familia del menor se presentó como parte querellante, por lo que pueden solicitar medidas de prueba, realizar planteos y solicitar que el imputado sea procesado, como este caso.

Según indicaron las fuentes, tras la indagatoria y el pedido de la querella, el fiscal le solicitó al juez que resuelva la situación procesal de Girbau, por lo que, ahora, esa decisión está en manos Rago Gallo. Al tener una pena de 15 días a un años de prisión, es un delito excarcelable, pero que, en el caso de una condena, implicará una mancha penal.

> CLAVES DEL CASO

Medida cautelar

En marzo, el juez Federal Rago Gallo había rechazado el pedido que hizo la familia, para que la empresa entregue el remedio. La resolución fue apelada ante la Cámara de Mendoza, la que hizo lugar al planteo.

Comité

Para dar curso a la medida cautelar, los jueces de Mendoza consideraron clave una resolución del Comité de Ética del Hospital Garraham, el que evaluó la pertinencia de la medicación y ponderó los riesgos.

Enfermedad

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad poco frecuente y grave que conduce a una actividad física limitada, insuficiencia cardíaca y una esperanza de vida reducida.

Fallecimiento

Rafael Muñoz falleció el 14 de junio a la espera del medicamento. Había nacido el 19 de abril de 2017 y desde temprana edad luchaba contra la enfermedad que afectaba sus pulmones.

MSD Argentina

Merck, Sharp and Dohme (MSD) es una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo. Es líder en el desarrollo de medicamentos y vacunas. Fue fundada en 1891 en Estados Unidos. La firma tiene asiento en varios puntos del mundo. Según los medios nacionales, Javier Girbau habría dejado la firma el mes pasado, y en su reemplazo asumió Carlos Annes, quien ya estuvo al frente de la empresa.