Hay polémica en Caucete por la rotonda provisoria que se está construyendo en el ingreso al casco urbano del departamento. ¿La razón? Hay dudas y quejas porque la obra costará casi $4 millones, y un concejal ya adelantó que este martes realizará una presentación solicitando un informe.

"Los cauceteros queremos saber", tituló el edil Ramiro Fernández (Juntos por el Cambio) en un posteo en el que anticipó que solicitará, junto a su par Emanuel Castro, "un informe a la municipalidad de Caucete de gastos y detalles de la nueva “ROTONDA PROVISORIA”. Mi labor es legislar, controlar y ayudar a gobernar. Así que como concejal del departamento quiero tomar conocimiento sobre las obras que realiza el ejecutivo".

Luego, la intendenta Romina Rosas salió a aclarar varios puntos y a destacar la "relevancia" de la obra. "(...) no es un parche sino un trabajo previo a aquella obra definitiva cuyo proyecto nos atrevimos a presentar, para la cual no existe la aprobación del mismo y mucho menos los recursos, de allí que se le diga provisoria pero no por eso menos importante", escribió Rosas en su página de Facebook.

"Quiero aclarar que siempre somos transparentes a la hora de especificar el uso de los fondos públicos que administramos y justamente este es otro caso en el públicamente se menciona el costo. En este caso, los 4 millones de pesos que serán financiados con fondos municipales tienen como destino: cubrir la rotonda o círculo que se ha construido sino también toda la pintura señalética; mejorar los accesos a las vías que desembocan allí; incluir mejoras en iluminación", agregó la intendenta en otro pasaje de su descargo.

"Es una pena que por cuestiones maliciosas y políticas den a entender que ese monto oculta maniobras irregulares por parte del municipio solo para enardecer a los cauceteros de bien que quieren que con sus recursos bien administrados podamos resolver un problema que sin lugar a dudas nos tiene a todos en alerta", criticó sobre el final.

LA ROTONDA

Es la intersección más complicada de Caucete. En ella convergen 6 arterias: una ruta nacional, una ruta provincial y 4 calles más, que entre todas suman 12 manos de circulación. Hasta hace un tiempo existía en este punto una rotonda formada por separadores amarillos que desaparecieron debido a los golpes recibidos por los vehículos de gran porte a los que les faltaba espacio para girar. Esta ausencia no sólo potenció el caos vehicular, sino también el riesgo de siniestros viales. Es por este motivo que el municipio de Caucete decidió construir en esta intersección una rotonda provisoria, pese a que es un trabajo que le compete a Vialidad Nacional. Ya arrancó esta obra que costará casi $4 millones y que se costeará con fondos municipales.

Jorge Gómez, secretario de Infraestructura, Urbanismo y Medio Ambiente de Caucete, confirmó que el municipio construirá una nueva rotonda en esta intersección, aunque provisoria y sin que le corresponda realizar esta obra. "Esta obra le corresponde a Vialidad Nacional, pero como aún no tiene un director designado, la intendenta Romina Rosas decidió intervenir para hacer una rotonda provisoria que cuenta con la aprobación del personal técnico de Vialidad Nacional. La urgencia fue que estamos en época de vendimia y por esta zona es constante la circulación de camiones cargados con uva, lo que dificulta más el tránsito", dijo Gómez.

El funcionario dijo que este derivador será provisorio porque el municipio presentó a Vialidad Nacional un proyecto para construir en esta esquina una rotonda más grande que requiere de otras obras como el traslado de la línea eléctrica y el desvío de canales. Y que se está a la espera de su aprobación.

Personal municipal ya realizó el encofrado inicial para la construcción de la nueva rotonda que, a diferencia de la anterior, será de hormigón, tendrá un diámetro de 5 metros y un alto de 15 centímetros y se ubicará un poco más hacia el Noroeste para ampliar el radio de giro para que camiones y colectivos no tengan inconvenientes a la hora de rodearla.

Gómez dijo que ya se echó el hormigón armado para hacer la rotonda. Y que finalizarán esta obra tras la aplicación de pintura y ojos de gatos en los extremos de la circunferencia para su señalamiento. Agregó que el costo de este trabajo es de $3.700.000 y que será costeado con fondos municipales.