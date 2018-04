Exdirector. Juan Carlos Eder asumió como director de Vialidad en diciembre de 2015. Sin embargo, renunció en julio de 2016, tras alegar razones personales.

La causa por los dobles pagos de certificados que realizó Vialidad provincial por la ruta 149 durante la gestión giojista estuvo avanzando con la recopilación de testimonios y hubo uno que destapó otra punta. Un empleado declaró que le mostró cuatro documentos duplicados al entonces director de la repartición, Juan Carlos Eder, quien le respondió que los guardara, pero que luego nunca le volvió a consultar sobre el tema. Ante esa inacción, la fiscal Claudia Salica le pidió al juez Benedicto Correa que indague al extitular de la repartición, ya que consideró que, al no hacer la denuncia, incurrió en la presunta comisión del delito de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, señalaron fuentes judiciales. No es el primer exdirector del área que queda en la mira, ya que también Edgardo Guerci se encuentra imputado como supuesto partícipe de un fraude.



Eder asumió en diciembre de 2015 y renunció en julio de 2016. Actualmente es miembro del área técnica del Comité Ejecutivo ad hoc de la Entidad Binacional Túnel Agua Negra (Ebitan). Fue su sucesor, Juan Manuel Magariños, quien en diciembre del año pasado puso la denuncia luego de que descubriera los pagos duplicados entre 2013 y 2014 por tres certificados de obra que totalizaron poco más de un millón de pesos. La movida reflejó que la administración de Sergio Uñac no dejará pasar irregularidades en la administración pública. La presentación apuntó contra el jubilado jefe del Departamento Construcción y Certificación de Obra, Francisco Gómez y la fiscal abrió la investigación y fue más allá: además de imputar a Gómez, también lo hizo con Guerci; la asesora jurídica de la repartición, Claudia Caparros de Camera, y la contadora jubilada Eliana Alonso, de la Delegación Fiscal. Y también le apuntó a la pata empresarial que cobró los certificados. Así quedó en la mira Oscar Menin, dueño de la compañía constructora que lleva su nombre, y el responsable técnico, Pablo Vizcaino (Ver recuadro).



El juez Correa y la fiscal vienen recabando documentación y tomando declaraciones y saltó un dato nuevo. Un testigo de la repartición manifestó que en febrero de 2016 una colega le contó que se habían emitido certificados duplicados por la ruta 149 en Calingasta en enero de 2014. Y que antes de que se llevara a cabo dicha emisión le había informado a Gómez, el jefe de Certificación de Obra, que ya habían salido el año pasado. Sin embargo, este le dijo que igual sacara los certificados. Al escuchar el relato, el testigo le pidió a la empleada que le diera los documentos y se los llevó a Eder. En ese encuentro, expresó que el entonces titular de Vialidad le indicó que los guardara, que los iba a consultar y nunca volvieron a hablar del tema. El máximo funcionario de esa repartición luego renunció.



Salica pidió la indagatoria de Eder, que ahora debe definir el juez Correa, al igual que las del resto de los involucrados. Si se lleva a cabo la medida judicial, esta representa un medio de defensa de los implicados, ya que hasta el momento lo que hay es una presunción de responsabilidad que se deberá confirmar o descartar con las pruebas.



Por otro lado, la misma empresa Menin después admitió que hubo un cuarto doble pago de casi 370 mil pesos.





La sospecha contra los implicados



Según las fuentes, la fiscal entiende que Francisco Gómez, como jefe de Certificación de Obra, era el encargado de emitir los certificados, inspeccionar las obras y certificarlas una vez terminadas, lo que habilitaba los pagos. En cuanto a Edgardo Guerci, le recae la sospecha por su posible complicidad al haber sido el máximo responsable de Vialidad, función desde la que tendría que haber tomado las precauciones para cuidar el dinero público, explicaron las fuentes. Salica también considera que hubo una probable connivencia por parte de la empresa Menin (su dueño Oscar Menin y el responsable técnico Pablo Vizcaino), ya que fueron ellos los que presentaron las facturas y recibos por ítems que ya habían cobrado. En cuanto a Claudia Caparros y Eliana Alonso, de las áreas de control, les achaca una actitud negligente. Si bien aclara que no prestaban tareas en 2013 (primer pago), debieron hacer los chequeos en 2014.

Desembolso

1,4 Son los millones de pesos que Vialidad le pagó de más a la empresa Menin. Fue por cuatro certificados de obra duplicados por la ruta 149 de Calingasta.

Descargo

El abogado Fernando Bustos, de la empresa Menin, dijo que "no hubo maniobras delictivas" sino que lo que pudo haber ocurrido es "algún error" de la repartición.