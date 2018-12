El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, opinó sobre el freno que le aplicaron al presupuesto de Chimbas un grupo de concejales opositores y exaliados del intendente Fabián Gramajo. El funcionario provincial se metió en la puja y dijo que cualquier departamento que no cuente con su proyecto de gastos y recursos queda completamente limitado. "El problema no es únicamente para los funcionarios del municipio, sino que la no aprobación de la iniciativa perjudica a la comunidad", explicó el alfil uñaquista. Además, hizo hincapié en que es clave aprobar el presupuesto porque en caso contrario, el municipio deberá trabajar con el de 2018 sin tener en cuenta la inflación. De esta manera, explicó que los principales afectados serían los vecinos porque el déficit se reflejará tanto en salarios como en obras. "Esto requiere de la reflexión y madurez de los concejales", dijo el ministro, a lo que agregó que "no hay que dejarse llevar por cuestiones políticas".



El jefe comunal y el presidente del Concejo Deliberante habían afirmado que el rechazo al presupuesto tuvo un trasfondo político por apetencias personales y para lograr protagonismo de cara a las próximas elecciones. La discusión reflejó el quiebre que hay en el legislativo chimbero. El Presupuesto 2019 necesita de las dos terceras partes para su aprobación, esto es, siete de los diez ediles. Pero por la división interna, el oficialismo no pudo reunir los votos suficientes, aunque logró un cuarto intermedio hasta la semana próxima para abrir la negociación con los díscolos.