Carlos Landa, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, adhirió a la manifestación de la Federación que nuclea a los 24 consejos del país, que expresa el malestar por los dichos del presidente Alberto Fernández. El mandatario definió a los contadores como "un gasto para las empresas" que se evitaría con la simplificación del sistema tributario del país. A través de un comunicado, los contadores contestaron que no son un gasto, sino los "interlocutores válidos entre el Fisco y los Contribuyentes", y agregaron que también coinciden en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse . "Nosotros no somos los que escribimos las normas, que muchas veces se contradicen entre sí, sino que las padecemos", expresaron. "A las empresas les haría muy bien que las normas sean claras ", dicen y agregan que así no tendrían que pasar meses trabajando con herramientas que no funcionan, páginas que se cuelgan, modificaciones que no llegan en término y que, además, no son claras.