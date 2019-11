Lanzamiento. La comisaría Segunda de Concepción fue el centro de la puesta en marcha del Sistema Integral Informático de Seguridad (SIIS).

Con el lanzamiento del Sistema Integral Informático de Seguridad (SIIS), el Ejecutivo dio ayer un paso más en su búsqueda de mejorar el servicio de seguridad al ciudadano. Es que el mecanismo permite cargar digitalmente y en tiempo real todas las denuncias que se radican en la Policía, lo que implica que el Gobierno tendrá a disposición un mapa del delito actualizado en el CISEM 911. El SIIS ya funciona en seis comisarías: Segunda (Concepción), Tercera (Trinidad), Cuarta (Desamparados), Quinta (Santa Lucia), 13 (Rivadavia) y la de la Mujer, junto a la Central de Policía. Durante este mes sumarán cinco dependencias, mientras que el número total de unidades interconectadas serán quince a fin de año. El secretario de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, dijo que todas las seccionales de la provincia estarán unidas al SIIS en 2020, lo que permitirá contar con todo tipo de datos estadísticos y gestionar mejor los recursos en materia de seguridad.

El encargado de poner en marcha el SIIS fue el Gobernador en la Comisaría Segunda de Concepción, junto al ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y Rupcic. Uñac destacó que con el sistema "hemos pasado a la digitalización, dejando de lado el papel y obteniendo un mapa del delito más claro". Es que a partir de ahora, esas dependencias cargarán todas las novedades en soporte informático, generando una base de datos única y no separado por dependencia policial. Los agentes podrán subir denuncias, datos de personas desaparecidas, formulario de violencia familiar, exposiciones, actuaciones preliminares, contravenciones, aprehensiones y lo que corresponde a las movilidades retenidas. Con esos datos cargados, las autoridades podrán marcar en un mapa los hechos delictivos, hacer pedidos de pericias y elevar informes a la División Criminalística. Incluso, girarle al juzgado de turno las denuncias recibidas con todas las pruebas aportadas.

Según las fuentes, el mecanismo será clave para lograr un buen funcionamiento del sistema acusatorio, en el que la investigación penal estará en manos de los fiscales. Dicho procedimiento arrancará los primeros meses de 2020.

Baistrocchi explicó que la denuncia será captada por el Centro Integral de Seguridad Emergencias (CISEM 911), quien a su vez podrá decidir sobre alguna acción a tomar, como por ejemplo, mayor presencia policial con patrulleros en la zona marcada. Además, podrá corroborar con las cámaras si se pudo captar el delito denunciado.

Por su parte, Rupcic explicó que no se requirió inversión para poner en marcha el SIIS, ya que "se utilizó la conexión de fibra óptica que se instaló para el funcionamiento de las cámaras de seguridad". Además, dijo que "el cronograma indica que para el año que viene, todas las comisarías tienen que estar utilizando el mismo sistema, lo que va a permitir que si una persona hace una denuncia en una dependencia policial, no va a tener que regresar a ese lugar, ya que podrá ir a la comisaría más cercana a su domicilio". También indicó que, en el caso de las comisarías del interior en donde no llega la fibra óptica, "podrán subir los datos en el momento que cuenten con conexión".

Lo que se viene

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, confirmó que la semana que viene la provincia lanzará el Sistema Informático Integrado de Personas (SIIPE). El mecanismo permitirá contar con todos los datos personales de un ciudadano, necesarios para llevar adelante cualquier trámite en el Ejecutivo. Es decir, con el DNI se podrá a acceder a antecedentes y partidas de nacimiento, entre otros, gracias al aporte del Registro Civil y la Policía. Según las fuentes consultadas, el lanzamiento del SIIPE se dará el próximo lunes en Casa de Gobierno, con la presencia de Uñac.