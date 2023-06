El Concejo Deliberante de Rawson aprobó ayer la ampliación presupuestaria que había presentado el intendente Rubén García para pagar los salarios de los trabajadores municipales y garantizar la prestación de servicios. El edil giojista Fabián Olguín señaló que se dio el visto bueno al planteo del jefe comunal, además de darle el OK a convenios firmados que contemplaban remuneraciones al personal profesional. No fue lo único, ya que el concejal explicó que también hay licitaciones públicas encaminadas, "en proceso de imputación de pago, por lo que, si no se realiza el efectivo pago, el adjudicatario puede iniciar un juicio contra el municipio".

La disputa con el Concejo Deliberante tuvo una escalada que llegó a la interpelación del intendente y hasta denuncias en su contra, sumado a que, a fines del año pasado, no le aprobaron el presupuesto y que, encima, cada ampliación presupuestaria debía pasar y tener el aval del legislativo comunal. Al manejarse con el presupuesto 2022 y por la alta inflación, García pidió la ampliación presupuestaria para el pago de salarios y otros ítems clave para el funcionamiento del Estado. En ese punto, Olguín señaló que "no íbamos a poner palos en la rueda a toda modificación presupuestaria para el pago a trabajadores". Además, el Concejo adhirió a una prórroga para la presentación del ejercicio 2022 ante el Tribunal de Cuentas.