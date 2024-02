El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, realizó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. En ese marco, dio un pormenorizado discurso sobre su proyecto de gestión. Además de tomar como eje principal la limpieza, también hizo hincapié en la necesidad de dotar con iluminación Led las calles y plazas del municipio. Así, indicó que planean incorporar 3.000 luminarias de ese tipo en un año, por lo que, según fuentes municipales, significa el 50 por ciento de las luces Led que faltan en todo el territorio. Sumado a eso, también destacó como ejes centrales el mejoramiento de las calles a través de la pavimentación y la instalación de cloacas.

De esa forma, Munisaga se convirtió ayer en el primero de los intendentes en dar inicio a las sesiones del Concejo, luego de la renovación en 2023 de todas las autoridades provinciales. En un discurso que se extendió por más de 40 minutos, a sala llena y con la presencia de funcionarios y exfuncionarios invitados, el intendente evitó hablar de la herencia que recibió de manos de su predecesor, Rubén García, y se centró en exponer las tareas realizadas durante los dos meses de gestión y los proyectos a desarrollar.

Así, el jefe comunal explicó que, además de la lucha contra la basura, también pondrá en marcha la modernización del sistema de iluminación. Según fuentes municipales, indicaron que hoy cuentan con unas 16.000 lámparas en paseos, plazas y calles, de las cuales, 6.400 aproximadamente son de sodio y necesitan ser reemplazadas para "mejorar la eficiencia y reducir costos" en energía eléctrica. De esa forma, Munisaga señaló que, en un año, apuntan a cambiar 3.000 luminarias viejas por tecnología Led. Asimismo, indicó que, desde que tomó el timón departamental, ya cambiaron unas 400 lámparas. Así, en 2024 apuesta a cambiar el 50 por ciento de las lámparas viejas de la comuna. Además de esto, desde el municipio también dijeron que están trabajando en modificar un 30% de luminarias que poseen nueva tecnología pero que tienen poca potencia.

Otro de los ejes que mencionó el intendente fue que, dada la mala condición de muchas de las calles del departamento, elaboraron un plan de bacheo para ponerlas en condiciones, dado que, en algunos casos, estaban intransitables. En ese marco, Munisaga anticipó que trabajan en un programa para pavimentar 100 cuadras con fondos propios. Por otro lado, desde el municipio resaltaron que también están abordando la situación de algunas zonas y barrios que se encuentran con los pozos negros colapsados, por lo que buscarán trabajar junto a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para llevar las cloacas.

En su discurso, el jefe comunal les hizo un guiño a los miembros del Concejo Deliberante que no forman parte del oficialismo y les agradeció el compromiso con el que trataron cada tema que elevó el Ejecutivo. Como antecedente, el año pasado habían aprobado el presupuesto 2024. Situación que marcó diferencia con la antigua gestión, dado que por diversos tironeos internos, el Legislativo no le dio el visto bueno a García para esa hoja de ruta. En ese marco, Munisaga no sólo viene cultivando buena relación con sus ediles, sino también con los diferentes sectores del PJ. De hecho, durante el acto estuvo el exintendente, Juan Carlos Gioja, y el jefe de la banca justicialista en Diputados, Juan Carlos Quiroga Moyano.

Infraestructura

En su discurso, el intendente Carlos Munisaga dijo que se encuentran trabajando para que, en los próximos meses, esté funcionando la primera Estación de Transbordo de la Red Tulum fuera de la capital sanjuanina. Estará en calle Ingeniero Krause entre Quiroga y Ezpeleta.