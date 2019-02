Maniobras. La imagen de García Nieto apareció tapada con pintura. García, su rival, dijo que también dañaron afiches suyos y pese a ello no va a salir a hacer una denuncia.

La interna peronista entre los sectores de los postulantes a la Intendencia de Rawson recrudeció fuertemente en los últimos dos días. La novedad fue que ayer aparecieron pintadas que tapaban la imagen y el slogan en carteles de Pablo García Nieto. El jefe de la bancada del PJ en la Legislatura difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación frente el "acto vandálico" y ante este medio calificó la movida de "lamentable", aunque no pudo atribuírsela a nadie en particular. Sin embargo, desde su entorno de campaña miran con recelo al espacio de Rubén García, el secretario de Obras municipal, su rival en las primarias. Este último manifestó que ese tipo de jugadas "no son de su estilo" ni tiene gente que haga eso. Inclusive señaló que él también sufrió la rotura de carteles con su foto y que por eso no va a hacer la denuncia, dado que es como "el folklore de campaña".



Todo había comenzado el martes, cuando el concejal Eduardo Hogalde, que busca seguir en su banca, reveló que en el cuerpo deliberativo lo "castigaron" al quitarle lugares en comisiones por apoyar a García Nieto. Este último también definió al hecho como "lamentable" y evitó entrar en la polémica contra los ediles que responden a la conducción del intendente Juan Carlos Gioja. En el mismo sentido, García esquivó referirse al tema, ya que explicó que se trató de una decisión del actual Concejo que escapa a su ámbito.



La dupla García Nieto y García se medirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del frente Todos en Rawson. El menor de los Gioja va por su segundo mandato y no puede repetir, por lo que se disparó la sucesión entre un hombre de su equipo, el secretario de Obras, y el diputado departamental. En el PJ ven que la puja irá aumentando a medida que se acerque la interna.



Las PASO se realizarán el 31 de marzo. Donde haya internas, el que gane pasa a la general.