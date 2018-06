Inspección. Hace una semana, autoridades judiciales, del Ejecutivo y municipales llevaron adelante una inspección ocular en los predios.

Luego de que la Justicia le ordenara al municipio de Rivadavia que se encargue del cuidado de uno de los espacios verdes que está en disputa dentro del Barrio Foeva, la comuna logró acordar con quien presentó un titulo de propiedad por el segundo predio que está en la mira, para ingresar y llevar a cabo tareas de mantenimiento. De no mediar inconvenientes, las tareas comenzarán la próxima semana, indicaron fuentes oficiales.



Hoy el predio denominado Fracción C está cerrado y en su interior hay estructuras que tienen que ser levantadas y retiradas, como columnas, vigas y materiales de construcción. El acuerdo entre las partes surge porque la comuna entiende que también debe hacerse cargo de ese terreno y mantenerlo, al igual que con el predio denominado Fracción A. Ambos fueron reservados para el dominio público pero cayeron en manos de privados.



Por eso, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, radicó una denuncia para que se investigue si hubo una maniobra delictiva en la venta de los terrenos. Con la acción de las fiscales Ana Lía Larrea y Claudia Salica, el juez Benito Ortiz abrió la investigación, llevó adelante una inspección ocular y llamó a testimoniales a funcionarios de Planeamiento.



En la mira están los titulares del gremio Foeva; quien se quedó con los inmuebles y luego los vendió, Ivana Paola Oliver Balaguer, y quienes luego los adquirieron, Sergio Irimia Cadenas, Adrián y Gabriel Nassimof y Daniel Quiroga, para el caso de la Fracción A; y a Juan Carlos Lirio de la Fracción C.