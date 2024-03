En la mañana de este jueves y pese a la oposición de 3 ediles que responden a la intendenta Romina Rosas, el Concejo Deliberante de Caucete aprobó el pedido de informe sobre la rotonda provisoria que se construye en el ingreso al centro del departamento.

El pedido fue efectuado por el concejal Ramiro Fernández (Juntos por el Cambio) y contó con el apoyo de su par Emanuel Castro. También tuvo el voto positivo de Franco Buffagni y Pedro Gómez, ediles del oficialismo pero que entraron por la rama de Carina Recabarren, la principal contrincante de Rosas en las últimas elecciones.

En la otra vereda, la de la negativa al pedido de informe, se pararon Luis Roca, Marina Poblete y José Luis Giménez, todos del ala de Rosas.

La polémica en Caucete es por la rotonda provisoria que se está construyendo en el ingreso al casco urbano del departamento. ¿La razón? Hay dudas y quejas porque la obra costará casi $4 millones. Por eso el pedido de informe, para que el Ejecutivo brinde información sobre los gastos.

Días atrás, tras las críticas en las redes, la intendenta Rosas tuvo que salir a aclarar varios puntos y a destacar la "relevancia" de la obra. "(...) no es un parche sino un trabajo previo a aquella obra definitiva cuyo proyecto nos atrevimos a presentar, para la cual no existe la aprobación del mismo y mucho menos los recursos, de allí que se le diga provisoria pero no por eso menos importante", escribió Rosas en su página de Facebook.

LA ROTONDA

Es la intersección más complicada de Caucete. En ella convergen 6 arterias: una ruta nacional, una ruta provincial y 4 calles más, que entre todas suman 12 manos de circulación. Hasta hace un tiempo existía en este punto una rotonda formada por separadores amarillos que desaparecieron debido a los golpes recibidos por los vehículos de gran porte a los que les faltaba espacio para girar. Esta ausencia no sólo potenció el caos vehicular, sino también el riesgo de siniestros viales. Es por este motivo que el municipio de Caucete decidió construir en esta intersección una rotonda provisoria, pese a que es un trabajo que le compete a Vialidad Nacional. Ya arrancó esta obra que costará casi $4 millones y que se costeará con fondos municipales.