La Junta Electoral del bloquismo ya proclamó a Luis Rueda y a los miembros de su lista como candidatos electos, por lo que sólo falta definir la fecha de su asunción para que quede al frente del partido. Su desembarco es inminente y se define en el Comité Central, el órgano de conducción, en el que la mitad más uno de sus 43 integrantes debe levantar la mano por el actual titular de la Convención. En su lista de unidad, el pocitano ya cuenta con 14 seguidores, a los que se les deben sumar 11 delegados de los distritos en los que no habrá interna y que le responden. Así, con 25, supera el piso de 22 adhesiones, a las que se pueden agregar las que resulten victoriosas en los 11 departamentos en los que sí habrá competencia con postulantes ligados a Graciela Caselles o que tienen una postura distinta.

Luego de la oficialización de listas, que ocurrió el jueves, los candidatos presentaban ayer los modelos de votos, de cara a la elección del 29 de este mes. No obstante, el comicio está sujeto a si están dadas las condiciones sanitarias, lo que dispondrá el Comité Covid-19 de la provincia. Si no está el OK del organismo oficial, se pateará para adelante la disputa electoral en los comités de 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Chimbas, Concepción, Trinidad, Rawson, Albardón, Sarmiento, Santa Lucía y Desamparados. Si bien faltarán los delegados al Comité Central de esos distritos, fuentes partidarias explicaron que, al tener el número suficiente de adhesiones, Rueda está en condiciones técnicas de asumir.

El recorrido de la interna bloquista estuvo cargado de cruces, sumado a que en el medio estuvo la pandemia del coronavirus. El titular de la Convención iba a encaminado a enfrentar en la elección a la lista integrada por Juan Domingo Bravo, Caselles y el concejal de la Capital, Jorge Godoy. Por diferencias con la diputada nacional a último momento, el primero se bajó de la disputa. Así, Caselles se sentó a hablar con Rueda y llegaron a la lista de unidad, en la que Godoy ingresó como séptimo delegado al Comité Central. Como la disputa había corrido como reguero de pólvora en los distritos, en 11 de los 22 no hubo acuerdo, por lo que los representantes de dos espacios deberán medirse en las urnas, siempre y cuando se den las condiciones sanitarias y lo avale el Comité Covid-19.