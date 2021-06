En el Frente Con Vos, que conduce el diputado nacional Marcelo Orrego, no cayeron bien los últimos movimientos de uno de sus integrantes, más precisamente, los de Antonio Falcón, presidente de la UCR. El dirigente radical había mantenido un encuentro con su par de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nolléns, quien, a su vez, forma parte de Consenso Ischigualasto, y había señalado que hubiera un pacto de no agresión entre ambos espacios y que haría gestiones para lograr la unidad. En la principal alianza opositora hay quienes entienden que se cortó solo y que, para tal jugada, debería haberla charlado entre todos los referentes, no como para pedir permiso, pero sí como una cuestión de trabajo en conjunto y orgánico. El tema no da para ruptura, aunque sí puede dañar la confianza, por ejemplo, del líder del espacio, revelaron fuentes calificadas.

Sucede que el vínculo entre los miembros de Con Vos (que se terminará llamando Juntos por el Cambio o como se defina a nivel nacional) con los de Consenso Ischigualasto para tratar de llegar a una sociedad apenas tuvo un encuentro y después se caracterizó más que nada por la desconfianza y los cuestionamientos. Los segundos, conformados por la Cruzada, ADN, el Socialismo y el Gen, entre otros, tiraron líneas para sellar una gran alianza opositora y la primera y única reunión que tuvieron fue con el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, hombre de confianza de Orrego, tanto en el partido Producción y Trabajo como en la coalición. Pero ese acercamiento se dio bajo el aval y el conocimiento de todos los integrantes de Con Vos, al igual que el resultado de la charla. Por eso, la movida individual de Falcón causó ruido, ya que las fuentes expresaron que quedó como que actuó en representación de la coalición cuando nadie sabía del encuentro, pese a que las líneas telefónicas están abiertas entre los referentes.

Los socios de Con Vos, que componen Producción y Trabajo, el Pro, la UCR, Dignidad Ciudadana y Actuar, tienen reparos con Consenso Ischigualasto por el rol que pueda tener el dirigente de ADN, José Peluc, delegado local del Enacom, a quien vinculan con el Gobierno nacional y provincial. No es lo único, ya que no cuadra el rechazo o las críticas a la minería por parte de fuerzas políticas como la Cruzada y el Gen.

Las diferencias, que aún persisten, llevan a que se vea difícil la unidad entre Con Vos y Consenso Ischigualasto. Y, si bien el presidente de la UCR se reunió con su par cruzadista, le tiró con munición gruesa a Marcelo Arancibia, del Gen, al catalogarlo de "mentiroso" cuando este último había indicado que con otros dirigentes se habían reunido con Alfredo Cornejo, titular del radicalismo nacional, para mostrar su identificación con Juntos por el Cambio. Sin embargo, desde el propio Frente Con Vos han tomado conocimiento que tal encuentro existió.

En el medio, Falcón se mostró con ganas de ir a una interna dentro de la alianza, cuando perfilaba una lista de consenso. Esa probable decisión radicaría en que la UCR se vería relegada de los lugares de exposición ante la definición de Orrego sobre el cierre de presentación de candidatos. Sin embargo, todo ese combo no conducirá a una ruptura, pero sí a un resquebrajamiento de la confianza, lo que puede repercutir en algún momento.

Renovación

Las bancas que se renuevan son las de Walberto Allende, Francisco Guevara (que reemplazó a Daniela Castro) y Eduardo Cáceres. Los otros tres diputados nacionales, hasta 2023, son José Luis Gioja, Graciela Caselles y Marcelo Orrego.

Otro frente

Además del Frente de Todos, Con Vos y Consenso Ischigualasto, la otra alianza es la que constituyen las fuerzas de izquierda, entre las que están la Nueva Izquierda, la Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el de los Trabajadores Socialistas.

En el oficialismo



El gobernador Sergio Uñac, que dirige el Frente de Todos, había sacudido el avispero político al abrir la posibilidad de una interna en el oficialismo. El objetivo: concentrar la atención del electorado y que haya una disputa atractiva en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. Inclusive, este medio dio a conocer que el partido bloquista tiene luz verde para competir, por lo que el presidente de la fuerza política, Luis Rueda, tendrá que tomar una decisión ante dos posturas de sus correligionarios. Unos sostienen que el bloquismo tiene que ser de la partida para empezar a medir fuerzas y otros entienden que es un escenario riesgoso en el que pueden perder por una gran diferencia, lo que no ayudaría al partido. En el PJ vienen sonando los nombres de Walberto Allende, que renueva su banca, y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone. Por su parte, en el bloquismo trascendieron como posibles candidatos Laura Adámoli y Alfredo Nardi.

Ambas fuerzas políticas deben ratificar la sociedad, lo que se concretará formalmente el 14 de julio, mientras que la presentación de listas y candidatos se realizará el 24 de ese mes ante la Junta Electoral.