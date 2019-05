Examen. A principios de mayo se llevó adelante el ingreso a las residencias en las especialidades médicas, bioquímica y enfermería. Fue en la Casa España y se presentaron 112 postulantes.



Tal como lo adelantó DIARIO DE CUYO a principio de año, el Ministerio de Salud Pública, que conduce Alejandra Venerando, avanzó con la modificación de su organigrama y creó nuevos cargos dentro de la Secretaría de Coordinación Administrativa Financiera. El decreto que aplicó los cambios fue firmado por el Gobernador hace diez días, por lo que la repartición está en condiciones de llamar a concurso. El procedimiento ocurrirá entre noviembre y diciembre, ya que primero deben reglamentar cómo será el mecanismo de ingreso, el examen y el puntaje para determinar las reglas para los interesados. Además, según se pudo conocer, Venerando también está avanzando en los cambios de los organigramas de la Secretaría Técnica y de Planificación, así que las autoridades apuntan a unificar los concursos para las tres áreas antes de fin de año.

Es la primera vez que se realiza tal trabajo de ordenamiento después de 32 años de funcionamiento de la ley que regula la estructura de la cartera sanitaria. Las tareas comenzaron con el área administrativa contable porque por ese departamento pasan todas las compras. Además, depende la tesorería, el personal y las liquidaciones de sueldo. También todo el control de los centros de salud de la provincia e, incluso, el contralor de los hospitales descentralizados como el Marcial Quiroga y el Rawson. Así, la Dirección Administrativa dejará de ser una para distribuirse en ocho, cada una con su respectiva subjefatura, división y sección, alcanzando el número de 21 cargos nuevos. Hasta el momento eso no estaba, por lo que había personal cumpliendo tareas jerárquicas, pero que no tenían dicho cargo administrativo porque no estaba creado. Ahora, el puesto existe y aquel que lo ejerce podrá concursarlo junto a aquellos que también estén interesados.

Además de los nuevos cargos que están ahora conformados y que se espera que sean parte del llamado a concursos, habrá que sumar los que se van a generar dentro de la secretaría Técnica y de Planificación, por lo que el número será más elevado. Fuentes calificadas apuntaron que, si bien está en estudio el mecanismo, la convocatoria a cubrir esos puestos se hará de forma paulatina, comenzando con algunos este año y finalizando con el resto durante el primer trimestre del año que viene.

A diferencia de otras reparticiones del Estado, Salud Pública cuenta con su propio régimen que regula su funcionamiento y sus eventuales incorporaciones. Lo mismo ocurre con La Policía y Educación, que al ser áreas claves que brindan seguridad, salud y educación, deben ampliarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Según explicó el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, "para el resto de las carteras, el ingreso se hace a través del sistema de puntos, esto es, que para poder recategorizar a personal o ingresar a planta permanente, primero se deben liberar puntajes por jubilaciones o fallecimientos".

La ministra Venerando se mostró muy conforme con las tareas realizadas para lograr los nuevos organigramas y resaltó que "es un cambio muy importante y que ayudará a la capacitación y preparación del personal, no sólo del que ingrese sino también del que ya se encuentra desempeñando tareas".

Por su parte, Guillermo Benelbaz, de la Secretaría Administrativa, indicó que "lo que estamos trabajando ahora es en un concurso equilibrado con varias etapas para que la gente que se elija sea la más idónea. Eso va a permitir que se suba un escalón dentro de la administración".

> CLAVES

Concurso

De acuerdo a las autoridades, es la primera vez que se va a llamar a concurso para cargos administrativos dentro de la cartera sanitaria desde que fue creada en 1986.

Necesidad

Según el decreto, "los cambios son a los efectos de dar un marco regulatorio actualizado, a fin de optimizar la prestación de salud en relación a los cambios estructurales y organizacionales".

Departamentos

Se han creado los departamentos de Despacho y Gestión Documental, Personal, Control de Gestión, Compras, Contable, Tesorería, Recupero Financiero y Abastecimiento.

Ley de Salud

Según la norma, están sujetos a concurso los cargos de director Administrativo, jefe de Departamento, subjefe de Departamento Administrativo Sanitario y encargado y supervisor de cualquier agrupamiento que se encontrase vacante a la sanción de la ley o en el futuro.

Agentes

220 Es la cantidad de personal con el que Salud Pública cuenta sólo en el Centro Cívico.

Requisitos

Para concursar el cargo, el agente debe estar en actividad, por lo que no debe presentar permiso por enfermedad de larga duración o permiso gremial. Debe tener cinco años de antigüedad en Salud Pública y no debe estar procesado en sumario penal ni administrativo.