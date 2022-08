Al ser consultado si irá por otro mandato, el intendente de Pocito, Armando Sánchez, destacó que "todavía no lo he pensado", pero aclaró que "si Uñac ya no me necesita, voy a seguir colaborando. Donde haga falta". El jefe comunal se definió como "un soldado de la causa" uñaquista y abrió la puerta a una renovación, teniendo en cuenta que el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, quien tuvo el timón del municipio, no descartó volver a candidatearse en el departamento. "No hay problema si Aballay tiene que regresar a la Intendencia", manifestó Sánchez, quien reiteró que "eso lo decide el Gobernador" y, sobre todo, "si los números le dan".

El caudal electoral no es un tema menor para el Frente de Todos (FdT), con la mira puesta en las elecciones 2023. Sánchez no la ha tenido fácil en su gestión, ya que debió enfrentar las demandas sociales generadas por el terremoto de enero del año pasado y, luego, las inundaciones producidas por las fuertes tormentas de estación. A todo ello, pandemia de por medio, se le ha sumado los reclamos y cuestionamientos de los vecinos por la prestación de los servicios. Pocito no sólo tiene un valor simbólico al tratarse del departamento que gobernó Uñac de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011, lo que lo catapultó políticamente, sino que también posee un importante peso electoral. Según el padrón de 2021, el distrito cuenta con 45.838 personas habilitadas para votar, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones, sólo por debajo de Rawson, Capital, Chimbas y Rivadavia, y por encima de Santa Lucía. Es decir, se trata de un bastión que el oficialismo no está en condiciones de relegar puntos en lo que puede ser una disputa reñida con Juntos por el Cambio (JxC) a nivel provincial.

Luego de los dos períodos de Uñac y los dos de Aballay, Sánchez consiguió la quinta victoria del equipo del hoy Gobernador. De cara a lo que viene, el actual jefe comunal hizo hincapié en que "estamos trabajando en el día a día y hay muchas cosas por hacer". Pero indicó que, "antes que intendente o tener un cargo, uno es militante, lo llevo en la sangre. Voy a estar donde le pueda hacer falta al Gobernador".

En declaraciones en el programa "Demasiada Información", de Radio Sarmiento, el ministro de Desarrollo Humano había manifestado que "una de las tareas más lindas que he tenido la posibilidad de desarrollar en mi vida política fue la de estar al frente de la Intendencia. No lo descarto, pero, por el momento, estamos focalizados en otras tareas importantes y hay que meterles muchas horas y trabajo". Sobre el posible regreso de Aballay, el intendente no lo tomó como "una competencia. Eso, en primer lugar, lo decidirá el Gobernador y, también, la gente. Como siempre lo ha dicho Uñac, será el que mejor mida. Soy un colaborador más".

Inclusive, remarcó que las definiciones del ministro de Desarrollo Humano no constituyen "ningún desafío" a su gestión. "Siempre hemos trabajado en equipo y hacia lo mismo", dijo en referencia a cuando, por ejemplo, reemplazó a Aballay en la presidencia del Concejo Deliberante en Pocito. Luego, hubo un enroque, ya que Sánchez dejó la cartera social de la provincia para postularse (y ganar) en el departamento, mientras que Aballay soltó las riendas de la comuna, tras sus dos períodos, para ocupar el puesto que hoy ostenta.

Por otro lado, a JxC le está costando encontrar una figura competitiva en el departamento (Ver En la oposición).

Legislativas

En 2021, los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) triunfaron con el 50,58 por ciento de los votos en Pocito, mientras que los de Juntos por el Cambio (JxC) cosecharon el 34,21 por ciento de los sufragios.

Votantes

45838 Es la cantidad de electores en Pocito según el padrón electoral 2021. El número lo ubica en el quinto lugar.

En el concejo

Con el triunfo de 2019, el intendente de Pocito, Armando Sánchez, consiguió seis de los ocho concejales, lo que le dio una mayoría calificada. Las otras dos bancas quedaron en manos del frente que condujo Marcelo Orrego

En la oposición

Por el lado de la oposición, Juntos por el Cambio (JxC) ha perdido al candidato a intendente que tuvo en la elección 2019 y no hay figuras que lo hayan reemplazado. En el distrito suenan nombres, pero, todavía, carecen de peso, habían indicado fuentes de distintos sectores.

El postulante al sillón comunal de la principal alianza opositora hace dos años fue Néstor Romera, quien ahora está dentro de la estructura del oficialismo, aseguraron tanto fuentes del Frente de Todos (FdT) como de JxC. Las que tienen mayor exposición son dos concejalas: una de ellas, ligada al Pro, es Belén Barboza, mientras que la otra, vinculada a Producción y Trabajo, es Laura Palma, indicaron las fuentes.

También hay otro dirigente que está tratando de armar un partido municipal.