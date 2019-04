Quiebre. Si bien antes los hermanos Marinero y Espejo se han mostrado juntos, hoy están distanciados. El diputado denunció los hechos en las redes sociales.



El cruce político que se vio reflejado en las urnas entre el intendente de Iglesia, Marcelo Marinero, que va por la reelección, y el diputado Jorge Espejo, que quiere quedarse con el cargo, subió un peldaño más en la disputa. Luego de que el legislador acusara al jefe comunal de entregar dádivas en la campaña de las PASO, ahora salió con los tapones de punta al asegurar que Marinero está amenazando y dejando sin trabajo a empleados municipales "que se han manifestado a nuestro favor". Así, criticó nuevamente al intendente y dijo que "están amedrentando a los que piensan distinto". Por su parte, el titular del Ejecutivo municipal no atendió los llamados de este medio.

La puja entre los referentes bloquistas iglesianos aumentó el año pasado cuando Espejo buscaba el cargo de vicepresidente primero del bloquismo y reemplazar a Mauro Marinero, compañero de bancada en Diputados y hermano del jefe comunal. El segundo fue respaldado por la presidente del partido de la estrella, movida que generó malestar en el diputado. En estas elecciones, Espejo buscó jugar dentro de la interna oficialista para competirle directamente al intendente Marcelo Marinero, pero tampoco tuvo un lugar, lo que derivó en el armado de un partido propio con el que sacó más votos que el propio jefe comunal en estas primarias.

Ese resultado generó malestar en el oficialismo iglesiano y, según Espejo, está repercutiendo en los trabajadores municipales.

Sobre la situación actual, el legislador indicó que "me consta que hay entre cinco y seis casos de personas a las que se las está dejando sin trabajo y estimo que el número es más elevado". Además dijo que "a algunos no les pagan, a otros les han dicho que no vayan más a trabajar y al resto les pierden el expediente para cancelarles lo adeudado".

Según manifestó, el motivo que esgrimen las autoridades comunales es que los empleados lo apoyan políticamente, "lo que implica una amenaza para los que piensan distinto". Incluso, apuntó contra el diputado Mauro Marinero al manifestar que "está diciendo públicamente que ellos saben perfectamente quiénes los han votado y quiénes no. Dice que tienen los padrones y que los fiscales han marcado los que votaron a favor, quiénes están dudosos y quiénes no los votaron". El quiebre entre los hermanos Marinero y Espejo también se trasladó a la Cámara de Diputados. Tras la primera sesión, Mauro dijo que su par "debe dejar el bloque por haber creado un partido propio y competir en las elecciones con otro sello".