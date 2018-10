Cuando los distintos partidos y dirigentes calientan motores de cara al año electoral que se viene, se van dando algunos movimientos en las segundas líneas de los distintos espacios políticos locales. El más reciente, es en el departamento Sarmiento, donde un concejal que respondía a Roberto Basualdo decidió romper con el senador y armar bloque propio.

Pero no queda ahí, porque el edil ya decidió con quién jugará. Será con Martín Turcuman, líder del joven partido ADN y exhombre del PRO en San Juan.

Se trata de Ariel Furio que pertenecía al bloque Producción y Trabajo. El Concejo en este distrito del Sur se compone por 6 ediles, 4 que son del Frente Todos y los otros dos del Frente Producción y Trabajo. Con este cambio, el senador nacional se queda sólo con el concejal Marcelo Sánchez.

Según Furio, las razones de este movimiento se sustentan en la falta de diálogo con Basualdo y, principalmente, que no coincide con las políticas del macrismo. "No me parece nada bien que el espacio siga a raja tabla cada medida del presidente Macri, de las cuales muchas no coincido", dijo Furio a este diario.