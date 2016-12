Trayectoria. De raíz bloquista, Pedro Quiroga es el abogado que más duró en el cargo de fiscal de Estado. Fue designado por la Cámara de Diputados en 1988 y 14 años después falleció mientras estaba en funciones.

La incorporación de Guillermo De Sanctis a la Corte de Justicia dejará vacío el sillón de fiscal de Estado. El cargo fue ejercido por el ahora corista durante los últimos cinco años y medio y es vital para el interés público, ya que se encarga de defender el patrimonio estatal en todo proceso judicial. A partir de la jura del nuevo integrante del máximo tribunal, comenzarán a correr los plazos para nombrar al sucesor y la danza de nombres no estará ausente. En el oficialismo hablan de hacer una sesión extraordinaria en febrero o marzo para cubrir la vacante y hasta que eso suceda, el organismo quedará a cargo de un interino nombrado por el gobernador.



La vacante genera mucha expectativa en la comunidad jurídica, en virtud de la envergadura y el peso que tiene el cargo en juego. El fiscal de Estado tiene a su cargo más de 90 abogados, defender en juicio a todos los organismos públicos (excepto a las sociedades como OSSE y EPSE) da una importante cuota de poder y como si fuera poco, tiene asignada una remuneración de unos 150 mil pesos en bruto (son cerca de 90 mil de bolsillo).

El nuevo fiscal de Estado tendrá la responsabilidad de continuar con los miles de juicios que tiene la provincia, muchos de extremo interés por involucrar cifras varias veces millonarias y derechos fundamentales del Estado. Entre ellos, por mencionar algunos de los más recientes, la megacausa de las expropiaciones y el conflicto por la minera chilena Los Pelambres.



De Sanctis prestará juramento hoy en la mañana y desde ese momento, quedará todo listo para que el Consejo de la Magistratura reciba la novedad de la vacante. El órgano colegiado es, según la Constitución, el que se encarga del proceso de designación del fiscal de Estado: como si se tratara de un juez, debe llamar a concurso, entrevistar a los postulantes, elegir a tres de ellos y mandar la terna a la Legislatura, para que los diputados consagren por simple mayoría al nuevo funcionario.



Se viene la feria judicial de enero y es un hecho que el Consejo de la Magistratura no se reunirá para lanzar el proceso. Eso se espera que lo haga en febrero y como la intención es que el organismo no esté mucho tiempo sin su titular, se apurará para completar el trámite ese mismo mes o en marzo. Y si no hay contratiempos, según dijeron fuentes calificadas, los diputados convocarían a una sesión extraordinaria para meterse de cabeza con el tema y resolver la designación.



Mientras tanto, la Fiscalía de Estado necesitará un subrogante o un interino para actuar en los juicios en trámite donde la provincia es parte. Ayer, sonaban dos nombres que están considerandos por el gobernador Sergio Uñac para esa tarea. Las fuentes aseguraron que son Gastón Orzanco y Marcelo Saffe, que son abogados del organismo y tienen una estrecha relación con De Sanctis.



El sucesor en el cargo será el quinto fiscal de Estado nombrado a través del procedimiento que lleva adelante el Consejo de la Magistratura desde la reforma constitucional de 1986. Los anteriores fueron Américo Bloise, Pedro Quiroga, Mario Díaz y el propio De Sanctis.