Conferencia. El diálogo directo con la prensa se dio en el nuevo edificio del Parque de Mayo en el que funcionará una confitería. Además de Uñac, estuvo acompañado del candidato local José Luis Gioja, por el diputado nacional Wado de Pedro y por María Eugenia Bielsa, exvicegobernadora de Santa Fe.

En su paso por San Juan, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, puso sus ojos en el programa de alimentación de la gestión uñaquista: Mis Primeros Mil Días. En rueda de prensa, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner indicó que de ganar las elecciones del 27 de octubre, nacionalizará el plan provincial para que sea una herramienta en la lucha contra el hambre en el país. Para Fernández, el hambre "es la primera preocupación que yo tengo junto con las necesidades de los que más padecen", indicó. Además, el candidato habló de minería, actividad a la que apoya, y no descartó que un sanjuanino esté al frente de la Secretaría de Minería de la Nación (ver nota vinculada). Por otro lado tiró frases picantes sobre pobreza, la deuda de la Nación con la provincia, los últimos meses de la gestión macrista y aseguró que el consumo interno es el principal motor para reactivar la economía, entre otros.



Según Fernández, la idea de adoptar el programa de alimentación para embarazadas y recién nacidos Mis Primeros Mil Días, llegó de la mano de la información que le transmitió el gobernador Sergio Uñac. Tras ese contacto, el candidato expresó que "es un plan formidable, así que le dije que se lo vamos a copiar". Es que, a su vez, Fernández anunció que la semana que viene lanzará una propuesta de gobierno "para ver si de una vez por todas nos ponemos de acuerdo para ponerle fin al hambre". En ese marco, planea aplicar medidas para paliar "no sólo el hambre entendido como la ausencia absoluta de alimentos sino también como el problema de subalimentación, que hace que los chicos, en los primeros años de vida, no tengan la alimentación que corresponda y después eso lo padecen, en su capacidad de conocer, cognitiva".



Se trata de la misma lucha que inició la gestión uñaquista en 2017, cuando lanzó el plan de alimentación. El objetivo del programa es asistir con controles y suplementos dietarios, tanto para mujeres embarazadas como para los niños hasta los 24 meses de edad, para que los más chicos tengan los nutrientes necesarios para crecer y no presentar carencias en su desarrollo inicial. Incluso, tras su lanzamiento, la iniciativa local fue calificada como inédita en todo el país por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Según el informe que emitió la cartera sanitaria que conduce Alejandra Venerando, al cumplirse un año y medio de la implementación, se han alcanzado 23.400 beneficiarios, de los cuales 10.500 fueron mujeres embarazadas y puérperas, y 12.900 niños hasta los dos años de edad.



Además de destacar el Plan Mil Días, en rueda de prensa, Fernández sostuvo que recorrerá el país con su gabinete y que si bien el primer destino que tendrá como presidente será Concordia, en Entre Ríos, (el distrito con el índice de pobreza más alto del país), su segundo viaje será a Cuyo "porque se trata de una región que no sufre más por el enorme esfuerzo que hacen sus gobernadores. No del gobierno nacional que los ha descuidado sistemáticamente". Por otro lado, en materia política electoral, el candidato criticó al gobierno nacional que plantea que el resultado de las PASO se debió, en gran parte, porque el frente Cambiemos no logró una buena fiscalización en el recuento de votos. Fernández dijo que "es la primera vez que escucho que el fraude lo hace el opositor. Por lo general, el fraude lo hace el que gobierna, que tiene el poder de control y de herramientas que el opositor no tiene", disparó.

Alberto Fernández x 8

"Lamentablemente, el resultado que conocimos de los datos del INDEC en materia de pobreza era una crónica de una muerte anunciada. Todos lo sabíamos. Así como sabemos que cuando Macri se vaya del Gobierno, la pobreza va a estar orillando el 40 por ciento".

"Las deudas de Vialidad con San Juan son obligaciones que tomó la Nación. Si planteo que hay que cumplir con los acreedores porque son obligaciones que tomó el Estado nacional, ¿cómo no vamos a cumplir con las provincias? Lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos".

"Es justo el reclamo de aquellos que salen a las calles, pero no hace falta salir y poner en riesgo a la gente, porque siempre puede ocurrir que una persona haga algo que no debe y nos deje un dolor mucho más grande. No debemos generar tensión social".

"Se necesita recuperar urgentemente el consumo. Consumimos el 70 por ciento de lo que producimos. Así, vamos a poder abrir nuevas fuentes de trabajo. Para eso, necesitamos un acuerdo entre los sectores. Todos queremos salir del estado de postración en el que estamos".

"En Buenos Aires, las economías regionales se estudian en planillas Exel. Muchas veces no se conoce el problema real si no es estando en el lugar del productor. Por eso, desde el primer día, propuse construir capitales alternas donde funcione la gestión nacional".

"El Túnel de Agua Negra es algo que venimos hablando mucho con Sergio. Lo tenemos que hacer. No es posible pensar en una Argentina que se desarrolle si condenamos a las provincias cordilleranas a cruzar todo el país para llegar al Atlántico, teniendo a pocos kilómetros el Pacífico".

"No sé qué va a quedar en la Argentina el 10 de diciembre. No he hablado con los acreedores sobre cómo podemos salir del tema, ni con el FMI sobre el futuro. Si gano las elecciones, no voy a pedir que se adelante la entrega del mando. No creo que nada se precipite".

"Cumplir la palabra no es un atributo de Macri. Un día puede decir que se termina el ajuste y al otro aplicar una medida que indica lo contrario. Lo que hay que pedirle al Presidente es que no se entusiasme en los últimos minutos en sacar DNU para ayudar a sus amigos".

En 2019

12 Son los miles de beneficiarios que tuvo el programa Mis Primeros Mil Días a junio de este año. En la cifra están contempladas tanto embarazadas como niños.

El presidenciable ve posible a un sanjuanino en Minería de la Nación

Alberto Fernández dijo que es posible que un sanjuanino ocupe la Secretaría de Minería de la Nación. El candidato del Frente de Todos reiteró que la actividad es clave en una eventual gestión de gobierno y destacó que San Juan "ha logrado desarrollar la minería de una forma sustentable con el acuerdo social y todo eso es un modelo a seguir". No es la primera vez que Fernández pone en valor la minería sanjuanina, ya que, en su anterior visita, había apoyado la actividad. Por otro lado, en una entrevista a este medio, Uñac había destacado que "Alberto Hensel (actual ministro local del área) es un funcionario muy valioso en un área muy compleja. Podría ser un buen ministro de Minería de la Nación". Incluso, en una visita a Mendoza, el mandatario había apoyado el plan de descentralización del Ejecutivo que propone Fernández y había dicho que así como en la vecina provincia está la sede central del INV y en San Juan se encuentra el Inpres , se preguntó "por qué no la Secretaría de Minería de la Nación en San Juan". El candidato manifestó que es posible sumar a una figura local "en ese lugar o en otro". Incluso, destacó: "¿Por qué podría tener un problema con que un sanjuanino ocupe un lugar en el Gobierno? Hablo mucho con Sergio y a los gobernadores les pido opinión y si tienen alguna persona para recomendarme. Las únicas condiciones que les pido a quienes me ofrecen colaboradores es que estos sean honestos y capaces".