La creación del Consejo de Fiscalías y Asesorías (Confias) está casi lista y, en la práctica, plantará bandera frente al Colegio de Magistrados, el cual representa mayoritariamente a jueces y que tiene entre sus asociados a miembros del Ministerio Público, los que pueden mudarse masivamente a la nueva entidad. De hecho, la presidenta del Colegio, la camarista Penal Ana Lía Larrea, dijo que "nos hubiera gustado que siguieran con nosotros" y reconoció que "seguramente habrá un éxodo". Por su parte, el vice, el camarista Civil Juan Carlos Pérez, destacó que "no molesta" la puesta en marcha de una nueva institución, aunque aclaró que "mientras sea un acto voluntario y haya ánimo societario no hay problema. Siempre y cuando sea ese el germen del nacimiento del Consejo. Ni nosotros ni nadie tiene que imponer condiciones, sino que todos debemos ser libres para asociarnos donde se cree que es mejor", lo que sonó a chicana. ¿Considera que hay algún tipo de presión? fue la consulta al magistrado, quien respondió: "No tengo la certeza".

En la gestación del Confias viene trabajando un grupo de integrantes del Ministerio Público Fiscal y su jefe, Eduardo Quattropani, ha manifestado que "ha tomado conocimiento" del proyecto, al que "apoyo absolutamente", aunque resulta impensable que no esté detrás y motorizando la movida. No sólo eso, sino que, al ser consultado, había dejado otra señal al manifestar que "vería con simpatía el nacimiento del Colegio de la Defensa Pública. Sería un interesante aporte a la pluralidad". Es decir, implicaría otra pérdida de funcionarios para el Colegio de Magistrados.

Con dos entidades que nuclearán a los funcionarios más importantes de la Justicia, saldrá a la luz si estallan pujas de poder, protagonismo o de cartel. Por lo pronto, las autoridades del Colegio de Magistrados hablan de un trabajo en conjunto, mientras que Fabricio Médici, quien perfila para presidir Confias, había señalado que "el objetivo no es una actitud confrontativa, sino que advertimos que los intereses a defender son distintos a los de los jueces y, mucho más, de los defensores".

El Colegio de Magistrados posee 241 socios activos y 21 jubilados asociados. Del total, 47 son del Ministerio Público. La afiliación tanto a la asociación que nuclea principalmente a los jueces como la que reunirá a los fiscales es voluntaria. Pérez confirmó que ya ha renunciado la fiscal Silvina Gerarduzzi, quien era vocal titular del Colegio de Magistrados, mientras que Larrea señaló que ha recibido otras dos de integrantes.

Ambas autoridades del Colegio manifestaron que no molesta el surgimiento del Consejo de fiscales y asesores y destacaron que vienen trabajando fuertemente en capacitaciones para sus asociados, en respuesta a las críticas subterráneas sobre la falta de protagonismo de la entidad. El camarista civil fue un poco más allá al explicar que lo correcto es que la afiliación sea un "acto voluntario". Además, indicó que "respeto la voluntad de cada asociado a decidir asociarse a una u otra institución", sumado a que "algunos han manifestado que van a estar en las dos entidades".