Sponsor oficial

El club Aberastain de Santa Lucía, que tiene como principal sponsor al funcionario y dirigente Lucio González, no tuvo suerte en la final de la Copa de Campeones Senior. El club perdió y algunos maliciosos apuntaron a una presunta "mufa" del santaluceño.

- Nombre

Políticos ligados a Juntos por el Cambio calificaron de correcto el nombre de Consenso Ischigualasto que eligió el sector que integran ADN, la Cruzada Renovadora, el GEN y dirigentes disidentes del PRO y la UCR. Irónicos, indicaron entre risas que la denominación obedece a que "hay varios dinosaurios de la política presentes".

- Cautela

Fuentes políticas indicaron que, luego de que el gobernador Sergio Uñac señalara que hay miembros de su gabinete con condiciones de ser precandidatos en una interna del Frente Todos, hubo colaboradores oficiales que salieron a cuidar a algunos funcionarios para que no tengan tanta exposición. Al parecer, ese fue el caso de la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, quien suena con chances de integrar una de las listas oficialistas.

- Pasado

Luego de que saliera a la luz el conflicto entre el intendente de Angaco, Carlos Maza Peze, y el concejal oficialista Claudio Palacio, desde el peronismo departamental resaltaron que no es la primera vez que, al parecer, el edil se olvida de su pasado. Las fuentes indicaron que desde el justicialismo habían tenido un gesto laboral hacia Palacio y que, incluso, hasta llegó a tener un cargo de planta permanente en un organismo. Al parecer, luego de que el concejal quedó efectivo en su nuevo puesto, no regresó más a las reuniones partidarias, contaron las fuentes.

- Sorpresa

En el municipio y en el Concejo Deliberante de Caucete no salían de la sorpresa luego de que los ediles opositores no apoyaran la creación de la figura del auditor, el funcionario encargado de controlar las cuentas de la comuna. Encima, los representantes de la oposición son los que elevan la terna de candidatos, los que pueden responder a su línea política, dado que el lugar está reservado para el sector opositor. Según contaron fuentes calificadas, la disidencia de los concejales se basaba en que, increíblemente, no estaban de acuerdo en el salario que iba a percibir el futuro auditor municipal.

A resucitar un sucesor

Mientras el intendente Cristian Andino miraba una práctica de resucitación, algunos maliciosos decían que va a tener que hacer lo mismo para impulsar a un sucesor de confianza en el departamento. En 2011 había elegido a Pablo Santibañez, pero se le dio vuelta.