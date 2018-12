Distantes. El intendente Juan Carlos Gioja y el diputado departamental Pablo García Nieto se muestran juntos públicamente, cuando la realidad indica que están distanciados. Uno representa el giojismo y el otro al uñaquismo.

Luego de que el gobernador Sergio Uñac oficializara que las elecciones provinciales serán desdobladas de las nacionales, el peronismo de Rawson comenzó a moverse vertiginosamente. Así, a dos meses del plazo límite para la presentación de candidatos, en el justicialismo departamental perfila una gran interna entre el uñaquismo y el giojismo. El referente del primero de los sectores y que busca ser candidato para suceder al intendente Juan Carlos Gioja es el diputado Pablo García Nieto, mientras que puertas adentro del municipio señalan que postularán a Rubén García, hoy secretario de Obras, para continuar con la política iniciada por el actual jefe comunal. Si bien se vienen dando conversaciones para llegar a una lista unidad, hasta el momento no se han puesto de acuerdo y, según indicaron las fuentes, si ese consenso no ocurre, todo se dirimirá en las PASO en las que estarán las dos opciones representadas. No obstante, la negociación se dará hasta el último minuto.



Rawson es clave, ya que se trata del departamento con más habitantes en la provincia y que viene siendo un bastión del giojismo desde 2011. El menor de los Gioja no puede repetir mandato y si bien cuenta con una estructura aceitada, su espacio no cuenta con una figura con peso propio en el electorado. Ese escenario abrió la puerta para el desembarco de un uñaquista como García Nieto, diputado del departamento, pero la lista de consenso viene complicada.



Juan Carlos señaló que "lo consensuado con el Gobernador es llegar a listas únicas en todos los departamentos. Esa es la línea en la que vamos a trabajar, en la medida de lo posible". Además dijo que, desde el punto de vista partidario, las candidaturas se definirán en la Junta departamental del PJ, en consenso con el Consejo Provincial del partido y las autoridades nacionales. Es decir, un eventual acuerdo entre Uñac y su hermano, José Luis, titular del peronismo nacional, de cara al cierre de las listas.



Por su parte, García Nieto, presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, ha venido dando señales sobre sus intenciones de calzarse el traje de candidato, aunque ha evitado definiciones. Sobre su futuro ha señalado que "tenemos que hacer la mejor propuesta entre todos, el Gobernador, el intendente y los que quieran participar. Antes del 30 de enero daremos a conocer quién será y ojalá podamos decir "Pablo García Nieto, intendente de Rawson"".



Si bien desde ambos sectores hablan de unidad, lo cierto es que por el momento el tema está difícil, al punto de que fuentes departamentales indican que las diferencias entre Juan Carlos y García Nieto son fuertes. De hecho, en el giojismo rawsino quieren que el secretario de Obras de la comuna encabece el proyecto oficial en el departamento. En el marco de las charlas en el justicialismo, que tiene a Rawson como epicentro, las fuentes indicaron que la semana pasada se reunieron Uñac y José Luis Gioja, aunque no trascendieron detalles de la conversación.



El tercero en la contienda es el ibarrista Carlos Munisaga, quien viene trabajando su candidatura desde hace meses, que ya se lanzó de manera oficial y ya se ven afiches alusivos a su postulación en los que apoya a Uñac para la Gobernación. Según manifestó el legislador, su objetivo es "tener la posibilidad de competir dentro del Frente Todos". A su vez, en el oficialismo explicaron que en el caso de abrir las primarias, no habrá más de dos candidatos. En ese escenario, Munisaga no descartó la movida de ir con una boleta corta con su partido Confe, por los cargos de jefe comunal y de concejales, mostrando su apoyo a Uñac, aunque sin poder pegar su boleta.



Para el lado de la oposición, en el frente Cambiemos hasta el momento hay dos figuras que suenan para el máximo cargo municipal y que ya compitieron en la elección de 2015. Se trata del basualdista Gustavo Ruiz Botella y de la macrista Gimena Martinazzo (Ver Recuadro).



Plazos electorales



El 30 de enero es el plazo final para que los distintos frentes presenten la lista de candidatos que competirán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 31 de marzo. El oficialismo apunta a la unidad en la provincia, mientras que la oposición no descarta internas.



Alianzas



Los distintos partidos y espacios de la provincia tienen plazo hasta el 10 de enero para conformar frentes electorales. Hasta el momento hay tres grandes fuerzas: el oficialismo con el Frente Todos, la oposición en Cambiemos, y una tercera alianza entre ADN y los sectores progresistas.

Las figuras rawsinas del frente opositor



El frente opositor Cambiemos, que en la provincia hasta ahora conduce Roberto Basualdo, tiene dos figuras que pican en punta para competir por la candidatura a intendente de Rawson. Gustavo Ruiz Botella es el referente en el departamento de Producción y Trabajo, mientras que en el caso del PRO aparece Gimena Martinazzo.



Ambos compitieron por ese cargo en las elecciones de 2015, pero lo hicieron en alianzas separadas, ya que el basualdismo y el macrismo no fueron dentro del mismo frente. En esos comicios, Producción y Trabajo se alineó con el massismo, mientras que el Pro fue junto a la UCR y Dignidad Cuidadana. Hoy Ruiz Botella es el secretario de Hacienda de Ullum, mientras que Martinazzo es la coordinadora local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.