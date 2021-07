Si bien el 19 de agosto se elegirá al presidente y dos vocales del Directorio del Foro de Abogados, la conquista de tales puestos por un espacio rival no implica el dominio de la institución, ya que el control seguirá en manos del grupo Foro Independiente, que tiene a la vice y tres vocales, es decir, estos tranquilamente imponen la mayoría. En ese escenario, la Agrupación de Abogados Peronistas se debate entre conformar una lista unidad con sus contrincantes o presentar un armado para dar pelea, cuyo plazo vence el 30 de este mes. Además, la organización justicialista se encuentra en plena reestructuración debido a que su referente dio un paso al costado, ya que venció su mandato.

Fuentes calificadas explicaron que desde el sector del PJ buscaron conformar una lista unidad con el resto de los sectores que se presentaron en las elecciones pasadas: el Foro Independiente (que reúne a simpatizantes de Juntos por el Cambio) y el bloquismo, quien tuvo, este último espacio, a Wbaldino Acosta Zapata como candidato. Según trascendió, no hubo acuerdo, pero en el peronismo no cierran las puertas. No obstante, si no se da un pacto satisfactorio, el espacio justicialista saldrá a jugar.

Sobre ese punto, la diputada Celina Ramella, perteneciente a la agrupación, confirmó que hubo negociaciones, pero que "es algo muy difícil, ya que hay posturas muy encontradas".

Por otro lado, para el grupo Foro Independiente, en el caso de que no haya humo blanco, una victoria significaría tener la totalidad de los puestos bajo el control.

El Foro nuclea a los profesionales de la abogacía y tiene su cuota de poder, ya que sus representantes discuten temas de gestión y proyectos con la Corte de Justicia, además de establecer vínculos con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y distintas asociaciones. Además, la participación en la conducción suele ser un trampolín para la política partidaria y el desembarco en cargos en el Poder Judicial.

La entidad definirá en agosto a su presidente, pero, a la vez, no es el que tiene mayor peso, en el caso de una cúpula dividida. Es que, dentro del Directorio, el presidente no tiene voto y las definiciones pasan por el resto de los integrantes. Gracias a la victoria en febrero, el Foro Independiente logró la vicepresidencia con Sofía Lloveras y tres miembros en el Directorio, con lo que logró la mayoría.

De hecho, esa diferencia ha quedado plasmada en el transcurso de este año, en el que el Foro viene presentando duros comunicados ante la Corte de Justicia, en los que pide cambios dentro del Poder Judicial.

Lloveras indicó que presentarán candidatos, pero que hasta el momento no hay nombres. En su espacio circuló la posibilidad de que ella deje la vicepresidencia y apueste al máximo sillón. Ante la consulta, la profesional dijo que tiene "el compromiso de cumplir mi mandato" y que "no creo que dentro del espacio no exista otra persona que esté igual o más capacitada que yo", aunque "si fuese una situación extrema y no hay nadie, evaluaría la posibilidad de renunciar a la vicepresidencia".

Por otro lado, la agrupación peronista se encuentra en transición, ya que, su conductor, Gastón Noguera, confirmó que su mandato terminó en el triunvirato, aunque aseguró que sigue participando. De esa manera, continúan Ramella y el secretario de Gobierno de la municipalidad de la Capital, Horacio Lucero. Ambos son alfiles del intendente Emilio Baistrocchi, quienes tienen el acompañamiento del Asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo.

Victoria. En febrero, la lista del Foro Independiente, que encabezó Sofía Lloveras, ganó la elección por sólo siete votos. Así, logró la vicepresidencia.

